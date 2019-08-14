Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.

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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот». По мнению Артемьева, этот шаг будет способствовать развитию внутренних перевозок и конкуренции на рынке.

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