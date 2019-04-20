Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июляТАСС вчера в 12:55
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Футбол
Роналду прокомментировал слухи об уходе из «Ювентуса»
Обновлено в 15:09
Политика
Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов
Иск против Зеленского Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме.
Обновлено в 20:56
Шоу-бизнес
Инна Чурикова: «Уходила на репетицию, а муж и ребенок смотрели так, будто шла на свидание»
Инна Чурикова рассказала о том, что почувствовала во время первой встречи с режиссером Глебом Панфиловым, который затем стал ее мужем.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Британский корабль-разведчик вошел в Черное море
Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено в 17:43
Наука
Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле
Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Кино
Уилл Смит сообщил о завершении съемок «Плохих парней-3»
Съемки фильма «Плохие парни-3» — третьей части истории детективов Маркуса Бернетта и Майка Лоури ― подошли к концу.
Обновлено в 06:01
Происшествия
СМИ сообщили о неполадках при испытании двигателей корабля Crew Dragon
Во время огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX возникли неполадки.
Обновлено в 21:41
Здоровье
Замглавы Минздрава РФ: решаем вопрос доступа сахалинцев к врачам
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай на встрече с участниками конкурса "Команда Сахалинской области" заявил, что федеральное ведомство и областные власти совместно решают вопрос доступности медуслуг для сахалинцев и курильчан.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи закрыли после сообщений о возможной атаке
Международный аэропорт Митига в Триполи закрыт после сообщений о возможной атаке со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар.
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Авто
Универсалы Caddy и Caddy Maxi от Volkswagen подорожали в России
Автомобили Caddy и Caddy Maxi от Volkswagen в апреле в России подорожали на 1,5 — 2,1%, цена универсалов в топовой комплектации теперь начинается от 1,97 миллиона рублей.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Трое ополченцев ДНР погибли при отражении попытки прорыва бойцов ВСУ
Обновлено вчера в 20:56
Авто
В Нью-Йорке представили Chevrolet Corvette C7 Grand Sport
Спорткар получил разнообразную гамму оттенков кузова, а также оригинальные стикеры в виде полос, которые можно приклеить как на крылья, так и по всей длине Corvette C7 Grand Sport.
Обновлено в 03:27
Общество
Любитель пива из Британии обошел 51 тыс. пабов
Обновлено в 21:00
Происшествия
Неизвестные напали на конвой миссии ООН в Мали
По меньшей мере один сотрудник миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, ещё четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев.
Обновлено в 18:46
Происшествия
В Омске пятеро детей провалились под лед, двое утонули
Двое мальчиков утонули: восьмилетний ребенок ушел под лед, а 14-летний подросток бросился его спасать, но утонул сам.
Обновлено в 10:54
Культура
Готский папа: как Роберт Смит дал надежду унылым молодым людям
Темный властелин Мало кто (кроме, наверное, самых верных и старых фанатов группы) помнит, что в начале карьеры Смит, один из отцов-основателей субкультуры готов и образец для подражания для предающихся черной меланхолии подростков всех возрастов, обходился вовсе без небрежного макияжа и фирменной всклокоченной шевелюры.
Обновлено в 17:02
Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Обновлено в 20:34
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Политика
Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе
Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено в 17:04
Экономика
Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group
Ранее в субботу РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Электроснабжение восстановили в Подмосковье после аварии
"В настоящее время авария ликвидирована, электроснабжение восстановлено", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 07:16