Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июляТАСС вчера в 12:55
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Зеленограде автомобиль сбил ребенка
Обновлено в 07:43
Космос
Астероид размером с дом приблизился к Земле
Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено вчера в 10:21
Космос
Посланник с Нибиру? Учёные нашли останки сухопутного кита с 4 копытами
В Южной Америке учёные нашли останки сухопутного животного с 4 копытами. Исследователи говорят, что это древний кит.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш
Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Раздача денег массовке Порошенко попала на видео
В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Игры
Нотр-Дам заново построили в игре No Man’s Sky
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Врачи сообщили о положительной динамике в состоянии писателя Быкова
В состоянии Дмитрия Быкова наблюдается положительная динамика, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает с лекциями писатель.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Париже в ходе субботних протестов появились пострадавшие
Как минимум два человека уже пострадали в ходе протестов, которые проходят в Париже в субботу, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 08:00
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Путин поздравил жителей столицы Ингушетии с 25-летием города
Обновлено в 03:35
Политика
Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг посла РФ в Минске
Российские власти обязательно разберутся в ситуации с послом РФ в Белоруссии Михаилом Бабичем, которого ранее белорусские власти обвинили в попытке разрушить дружественные отношения двух стран.
Обновлено в 08:00
Общество
Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщил Forbes
Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 03:17
Футбол
Гендиректор «Уфы» возмущён судейством матча с «Арсеналом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал судейство матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
Обновлено в 08:19
Экономика
На Ялтинском форуме заключили 102 соглашения на сумму 215 млрд рублей
Более 100 соглашений на сумму 215 млрд рублей заключили по итогам V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Обновлено в 08:04
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Посольство России в США опубликовало свой доклад
В российском докладе подчеркивается, что команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердила ложность обвинений России во вмешательстве в президентские выбора в США.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.
Обновлено в 04:51
Общество
Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами
«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Политика
Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено вчера в 13:52
Здоровье
Врачи женской консультации расскажут о послеродовом периоде
В рамках акции "Входите, открыто!" врачи расскажут о послеродовом периоде, сообщает портал мэра и правительства города.
Обновлено в 06:20
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Российский авиадвигатель ПД-14 готовят к полетам в Европу и за океан
Минпромторг России объявил тендер на доработку созданного в нашей стране нового авиационного двигателя ПД-14 - с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности.
Обновлено в 07:15
Авто
«АвтоСТАТ» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Авто
Тюнинг-ателье Abt выпустило «заряженную» Skoda Octavia RS
Ателье может улучшить не только двигатель Skoda Octavia RS, а также и другие агрегаты: например, 2,0-литровый дизельный мотор на Octavia RS мощностью 184 л.с. тюнеры могут модернизировать до 210 сил.
Обновлено вчера в 12:21
Наука
Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42