Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июляТАСС вчера в 12:55

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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ФАС повысит цены на потребительский газ на 1,4% к 1 июля

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ФАС предложила с июля увеличить цены на газ для россиян на 1,4 процента

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Россияне будут платить за газ на 1,4% больше

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ФАС РФ предлагает с июля индексировать цены на газ для промышленности и населения на 1,4%

ПРАЙМвчера в 15:00

ФАС предлагает повысить цены на газ для населения на 1,4% с июля

Евразия Daily04:16

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

ТАССвчера в 12:55
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В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
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Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

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Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей

"Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.
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Политика

США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и пробился во второй раунд Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над командой «Виннипег Джетс» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
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Армия и оружие

Снайпер ВСУ обстрелял журналистов ВГТРК под Донецком

Обновлено в 13:31
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии

Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено в 21:05
Политика

Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть

Обновлено в 19:18
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Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

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Армия и оружие

Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море

Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено в 17:43
Происшествия

У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго

Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.
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Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено в 22:28
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Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов

Иск против Зеленского Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме.
Обновлено в 20:56
Политика

Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе

Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
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Экономика

Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева расторгнул договор личного поручительства олигарха и экс-совладельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученным до вхождения государства в капитал банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
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Шоу-бизнес

Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов

35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
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Происшествия

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
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Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

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Авто

УАЗ выпустил экспедиционный УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей

В скором времени Ульяновский автозавод выпустит в продажу модификацию внедорожника "Хантер", получившую говорящее звание "Экспедиция".
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Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

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Политика

Экс-премьера Алжира вызвали в суд по делу о растрате госсредств

Алжирский суд вызвал бывшего премьер-министра Алжира Ахмеда Уяхью в связи с расследованием дела о растрате государственных средств.
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Спорт

Главный соперник Морозова временно отстранён за употребление марихуаны

21-летний итальянский пловец Андреа Вергани временно отстранен после положительного результата допинг-теста на марихуану, сообщает АР.
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Общество

Гороскоп на 21 апреля

Вторая половина дня будет более удачной, поэтому все важные дела стоит перенести на это время.
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Политика

Мэй призвала отстаивать право каждого на свободу вероисповедания

Мэй отметила, что по всему миру христиане подвергаются гонениям и сталкиваются с угрозами за то, что остаются верны своей вере.
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Молодежные Дельфийские игры открылись в Ростове

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Происшествия

В Екатеринбурге из-за аварии несколько улиц ушли под воду

Мощный поток воды затопил близлежащие улицы и тротуары, а жители сразу двух микрорайонов остались без водоснабжения.
Обновлено в 17:16
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