Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июляТАСС вчера в 12:55
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался в ходе учений
Обновлено вчера в 09:24
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Обновлено в 20:34
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Политика
Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей
"Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.
Обновлено в 21:26
Политика
США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и пробился во второй раунд Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над командой «Виннипег Джетс» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:59
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
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Армия и оружие
Снайпер ВСУ обстрелял журналистов ВГТРК под Донецком
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии
Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено в 21:05
Армия и оружие
Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море
Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено в 17:43
Происшествия
У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго
Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.
Обновлено в 22:49
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено в 22:28
Политика
Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов
Иск против Зеленского Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме.
Обновлено в 20:56
Политика
Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе
Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено в 17:04
Экономика
Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева расторгнул договор личного поручительства олигарха и экс-совладельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученным до вхождения государства в капитал банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес
Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов
35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
Обновлено в 12:36
Происшествия
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено в 22:23
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 19:48
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей
В скором времени Ульяновский автозавод выпустит в продажу модификацию внедорожника "Хантер", получившую говорящее звание "Экспедиция".
Обновлено вчера в 08:22
Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
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Политика
Экс-премьера Алжира вызвали в суд по делу о растрате госсредств
Алжирский суд вызвал бывшего премьер-министра Алжира Ахмеда Уяхью в связи с расследованием дела о растрате государственных средств.
Обновлено в 17:05
Спорт
Главный соперник Морозова временно отстранён за употребление марихуаны
21-летний итальянский пловец Андреа Вергани временно отстранен после положительного результата допинг-теста на марихуану, сообщает АР.
Обновлено в 16:44
Общество
Гороскоп на 21 апреля
Вторая половина дня будет более удачной, поэтому все важные дела стоит перенести на это время.
Обновлено в 17:51
Политика
Мэй призвала отстаивать право каждого на свободу вероисповедания
Мэй отметила, что по всему миру христиане подвергаются гонениям и сталкиваются с угрозами за то, что остаются верны своей вере.
Обновлено в 22:54
Культура
Молодежные Дельфийские игры открылись в Ростове
Обновлено в 19:24
Происшествия
В Екатеринбурге из-за аварии несколько улиц ушли под воду
Мощный поток воды затопил близлежащие улицы и тротуары, а жители сразу двух микрорайонов остались без водоснабжения.
Обновлено в 17:16