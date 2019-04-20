ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июляТАСС вчера в 12:55

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Политика В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.

Политика Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей "Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.

Политика США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.

Хоккей «Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и пробился во второй раунд Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над командой «Виннипег Джетс» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Происшествия В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Политика Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.

Армия и оружие Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря.

Происшествия У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.

Общество В столичный регион идет летнее тепло Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.

Политика Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов Иск против Зеленского Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме.

Политика Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.

Экономика Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка» Печерский суд Киева расторгнул договор личного поручительства олигарха и экс-совладельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученным до вхождения государства в капитал банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).

Шоу-бизнес Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов 35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.

Происшествия SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.

Авто УАЗ выпустил экспедиционный УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей В скором времени Ульяновский автозавод выпустит в продажу модификацию внедорожника "Хантер", получившую говорящее звание "Экспедиция".

Политика Экс-премьера Алжира вызвали в суд по делу о растрате госсредств Алжирский суд вызвал бывшего премьер-министра Алжира Ахмеда Уяхью в связи с расследованием дела о растрате государственных средств.

Спорт Главный соперник Морозова временно отстранён за употребление марихуаны 21-летний итальянский пловец Андреа Вергани временно отстранен после положительного результата допинг-теста на марихуану, сообщает АР.

Общество Гороскоп на 21 апреля Вторая половина дня будет более удачной, поэтому все важные дела стоит перенести на это время.

Политика Мэй призвала отстаивать право каждого на свободу вероисповедания Мэй отметила, что по всему миру христиане подвергаются гонениям и сталкиваются с угрозами за то, что остаются верны своей вере.