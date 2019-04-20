Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июляТАСС 19 апреля в 12:55

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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ФАС повысит цены на потребительский газ на 1,4% к 1 июля

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ФАС предлагает повысить цены на газ для населения на 1,4% с июля

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ТАСС19 апреля в 12:55
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Политика

Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко

Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко В воскресенье, 21 апреля, стало ясно, что шоумену Владимиру Зеленскому на ближайшие пять лет придется забросить актерскую карьеру.
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Верховный лидер Ирана назначил нового главнокомандующего КСИР

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подписал указ о назначении новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Хоссейна Салами.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

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Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

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В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме

Два человека погибли при пожаре в 5-этажном жилом доме в городе Старая Купавна Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:45
Политика

Владимир Пастухов: В заслугу украинскому президенту Петру Порошенко мы можем поставить мирную передачу власти

Владимир Пастухов добавил, что не хотел бы, чтобы в дальнейшем ситуация на Украине свелась к сведению счетов с Петром Порошенко.
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Обновлено в 14:05
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ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз

Ученые из США создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который умеет определять возраст ребенка по особенностям движения его глаз.
Обновлено 19 апреля в 04:37
Происшествия

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Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
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Банк банкротит «Легенду Крыма» Неблагоприятная ситуация на российском рынке тихих и игристых вин, сопровождаемая сокращением объемов, может стать причиной банкротства одного из крупных производителей — ГК «Легенда Крыма».
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Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

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«Герта» потеряла очки в игре с «Ганновером»

«Герта» на своем поле не смогла обыграть «Ганновер» в матче 30-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 13:57
Экономика

Банки готовят план против санкций

Финансовым организациям, которые пользуются услугами таких центров, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 17:53
Общество

Елизавета II отмечает день рождения

В этом году день рождения монарха совпал с Пасхой.
Обновлено в 10:18
Политика

Аваков заявил о кибератаках на Украину на фоне выборов

«В течение трёх дней наблюдается рекордное количество недостоверных сообщений о минировании и атак на наши системы с VPN адресами якобы из США, Гонконга и Китая, а на самом деле из России», — заявил Аваков.
Обновлено в 18:11
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Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
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Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
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В Венесуэле бандиты напали на семью во время праздника

Девять человек погибли в результате нападения бандитов на семью во время праздника в Венесуэле, сообщили в воскресенье РИА Новости в местной полиции.
Обновлено в 18:41
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика

В штаб Зеленского приехала полиция

Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому выписали штраф за демонстрацию заполненного избирательного бюллетеня на выборах.
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ЦИК Украины обнародовал данные о явке

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Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
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Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
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На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей

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