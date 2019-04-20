Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июляТАСС вчера в 12:55

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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ФАС повысит цены на потребительский газ на 1,4% к 1 июля

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