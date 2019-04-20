Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июляТАСС вчера в 12:55
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
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Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
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Совместное предприятие американской компании Qualcomm и китайской провинции Гуйчжоу будет закрыто до конца этого месяца.
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Разработчики из Studio MDHR выпустили для Cuphead патч версии 1.2, который, по их словам, стал самым крупным обновлением для игры с момента её выхода.
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Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
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Подлодки «Борей» с крылатыми ракетами могут создать в РФ
Минобороны России может построить две атомные подлодки по проекту «Борей-К». Они станут носителями крылатых ракет.
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Макино выиграл квалификацию в «Суперформуле», Маркелов разбил болид
В первом сегменте квалификации Маркелов разбил свой болид. Поул завоевал японский пилот TCS Nakajima Racig Тадасуке Макино.
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В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского
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Происшествия
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Опубликовано видео пожаров в Забайкальском крае
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Отец Децла: сын не был женат и зарегистрирован отцом ребенка
Как известно, отношения отца и сына испортились после развода родителей Децла.
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В ВС Германии выступили за новый договор вместо ДРСМД
Генеральный инспектор ВС Эберхард Цорн считает, что к новому режиму контроля над вооружениями следует привлечь Россию, Соединенные Штаты и Китай.
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В Крыму воссоздали античное вино
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Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
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Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
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Мединский помог волонтерам с уборкой территории Донского монастыря
Министр культуры Владимир Мединский вместе с волонтерами принял участие в уборке на территории Донского монастыря в Москве в День заботы о памятниках истории и культуры, передает корреспондент ТАСС.
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Певица Адель разводится с мужем
Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
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Представители Нацкорпуса Украины опубликовали видео, на котором, предположительно, массовка украинского президента Петра Порошенко получает деньги рядом со стадионом "Олимпийский" в Киеве, где проходили его дебаты с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:09