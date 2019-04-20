Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июляТАСС вчера в 12:55
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Политика
Лукашенко обещает «теплые отношения» с Украиной после выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Минском и Киевом сохранятся «самые добрые и теплые» отношения вне зависимости от итогов выборов президента Украины.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
Обновлено в 06:00
Политика
Посольство России в США опубликовало доклад о русофобии
Посольство России в США опубликовало доклад о русофобии.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Футбол
Кононов назвал «Спартак» самым популярным клубом в России
Обновлено в 09:21
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова занял место бестселлера японской марки в Индии.
Обновлено в 03:38
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Происшествия
CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля
Очаг возгорания в соборе Парижской Богоматери находился в центральной части крыши здания вблизи основания его шпиля, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 07:49
Общество
Минкомсвязи обновило запрет иностранцам владеть российскими СМИ
Поправки уточняют порядок владения российскими СМИ иностранцами и лицами с двойным гражданством.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Происшествия
По факту пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела
В Забайкалье возбуждены уголовные дела из-за неосторожного обращения с огнем после того, как регион охватили пожары.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Москве полицейские устроили массовую драку
Обновлено в 06:50
Происшествия
Двух школьниц задержали за организацию массового убийства
В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Во время атаки ВСУ погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР, приняв огонь на себя
Во время вчерашней попытки прорыва украинских вооруженных бандформирований в окрестностях поселка Октябрь погибла санинструктор, младший сержант Эгамбердиева (Максименко) Лилия Васильевна.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Стрелявший в Москве из окна мужчина ранил двух подростков
Мужчина, открывший огонь из окна собственной квартиры на северо-западе Москвы, ранил двоих подростков, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 09:27
Экономика
Эксперимент по маркировке драгметаллов позволил отследить 707 партий
Эксперимент проводился с 1 июня по 1 ноября 2018 года.
Обновлено в 06:59
Наука
Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
Обновлено в 09:31
Авто
Вариации кроссовера Renault Arkana раскрыты до премьеры
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), размещённое Росстандартом в открытом доступе, позволяет судить о модификациях, которые к лету будут предложены покупателям паркетника Renault Arkana.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика
Участники ЯМЭФ подписали соглашений на 215 млрд рублей
Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подписали более 100 соглашений и меморандумов на 215 млрд рублей, что в полтора раза больше показателя прошлого года.
Обновлено в 08:34
Политика
В Австрии оценили потери от антироссийских санкций
Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Политика
Раздача денег массовке Порошенко попала на видео
В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Обновлено в 09:01
Политика
Лукашенко: война научила белорусов держать порох сухим
По словам Лукашенко, события военных лет научили белорусов «порох держать сухим».
Обновлено в 09:25
Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 17:24
Религия
Православные готовятся отметить Вербное воскресенье
Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11