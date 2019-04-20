Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июляТАСС вчера в 12:55

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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ФАС повысит цены на потребительский газ на 1,4% к 1 июля

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ФАС предлагает повысить цены на газ для населения на 1,4% с июля

Евразия Daily04:16

ФАС предложила с июля увеличить цены на газ для россиян на 1,4 процента

Реальное времявчера в 14:44

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ПРАЙМвчера в 15:00

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АБН00:52

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

ТАССвчера в 12:55
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В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Минском и Киевом сохранятся «самые добрые и теплые» отношения вне зависимости от итогов выборов президента Украины.
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Посольство России в США опубликовало доклад о русофобии

Посольство России в США опубликовало доклад о русофобии.
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Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Музыка

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В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
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Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

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Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Происшествия

CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля

Очаг возгорания в соборе Парижской Богоматери находился в центральной части крыши здания вблизи основания его шпиля, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 07:49
Общество

Минкомсвязи обновило запрет иностранцам владеть российскими СМИ

Поправки уточняют порядок владения российскими СМИ иностранцами и лицами с двойным гражданством.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Происшествия

По факту пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела

В Забайкалье возбуждены уголовные дела из-за неосторожного обращения с огнем после того, как регион охватили пожары.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

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Происшествия

Двух школьниц задержали за организацию массового убийства

В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
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Политика

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Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».
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Армия и оружие

Во время атаки ВСУ погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР, приняв огонь на себя

Во время вчерашней попытки прорыва украинских вооруженных бандформирований в окрестностях поселка Октябрь погибла санинструктор, младший сержант Эгамбердиева (Максименко) Лилия Васильевна.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Стрелявший в Москве из окна мужчина ранил двух подростков

Мужчина, открывший огонь из окна собственной квартиры на северо-западе Москвы, ранил двоих подростков, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 09:27
Экономика

Эксперимент по маркировке драгметаллов позволил отследить 707 партий

Эксперимент проводился с 1 июня по 1 ноября 2018 года.
Обновлено в 06:59
Наука

Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
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Протестующие в Париже начали поджигать машины

Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
Обновлено в 09:31
Авто

Вариации кроссовера Renault Arkana раскрыты до премьеры

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), размещённое Росстандартом в открытом доступе, позволяет судить о модификациях, которые к лету будут предложены покупателям паркетника Renault Arkana.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика

Участники ЯМЭФ подписали соглашений на 215 млрд рублей

Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подписали более 100 соглашений и меморандумов на 215 млрд рублей, что в полтора раза больше показателя прошлого года.
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Политика

В Австрии оценили потери от антироссийских санкций

Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Политика

Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол

«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Обновлено в 09:01
Политика

Лукашенко: война научила белорусов держать порох сухим

По словам Лукашенко, события военных лет научили белорусов «порох держать сухим».
Обновлено в 09:25
Экономика

Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%

Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
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Православные готовятся отметить Вербное воскресенье

Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
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