Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июляТАСС вчера в 12:55
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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Шоу-бизнес
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов
Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Единоборства
Шамиль Абдурахимов нокаутировал Марчина Тыбуру во втором раунде
На шоу UFC в Санкт-Петербурге завершился поединок тяжеловесов Шамиля Абдурахимова и Марчина Тыбуры.
Обновлено в 11:25
Общество
В Смольном сверят планы по благоустройству с мнением петербуржцев
Жителям города на Неве предложили специальные анкеты в МФЦ, где они рассказывают, что нужно сделать в своем районе первоочередно.
Обновлено в 12:27
Политика
Порошенко в день тишины выложил компромат на жену Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко разместил в своем телеграм-канале информацию о "непатриотичном посте" Елены Зеленской, супруги кандидата во втором туре выборов Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:35
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
В первом квартале этого года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta.
Обновлено в 04:40
Хоккей
Сборная России второй раз обыграла Швейцарию в рамках Еврочелленджа
Хоккеисты сборной России второй раз обыграли команду Швейцарии в рамках Еврочелленджа. Игра прошла в Сочи и закончилась со счетом 5:1.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Париже на акции «желтых жилетов» задержали 189 человек
Число задержанных во время акции "желтых жилетов" в Париже возросло до 189 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные префектуры полиции.
Обновлено в 11:47
Наука
Ученые выяснили, что котинин может играть важную роль в никотиновой зависимости
Вещество, которое ученые используют для скрининга людей на предмет употребления никотина, также может играть роль в том, что курильщики становятся зависимыми от табака.
Обновлено вчера в 10:46
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Политика
Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера
Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Происшествия
«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова посмеялась над позором Антона Гусева и его жены
Бывшая звезда телестройки «Дом-2» Евгения Феофилаткова посмеялась над позором экс-супруга Антона Гусева и его новой жены.
Обновлено в 09:14
Общество
У берегов полуострова Таймыр нашли затонувшую немецкую подлодку
У берегов полуострова Таймыр обнаружили немецкую подводную лодку времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт
Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Транспорт
Водителей могут разделить на любителей и профессионалов
Обновлено вчера в 07:41
Экономика
Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group
Сбербанк ведет переговоры с Rambler Group о вхождении структур кредитной организации в капитал холдинга, однако детали возможной сделки пока не раскрываются.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Музыка
Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой
Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей. Таким образом, девочка получила право вернуться в проект.
Обновлено в 11:10
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30