Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июляТАСС вчера в 12:55

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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ФАС повысит цены на потребительский газ на 1,4% к 1 июля

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ФАС предложила с июля увеличить цены на газ для россиян на 1,4 процента

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Россияне будут платить за газ на 1,4% больше

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ФАС РФ предлагает с июля индексировать цены на газ для промышленности и населения на 1,4%

ПРАЙМвчера в 15:00

ФАС предлагает повысить цены на газ для населения на 1,4% с июля

Евразия Daily04:16

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

ТАССвчера в 12:55
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Беспилотник для разведки в радиусе 100 километров создали в России

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Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на Зеленского

Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко.
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Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

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КХЛ огласила лучших игроков финала Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила лучших игроков финала плей-офф, сообщает "Советский спорт".
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Спорт

Началась трансляция шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 12:00
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

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Политика

Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине

Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
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В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Происшествия

СК обвинил гендиректора оператора Пулково в загрязнении реки

Гендиректору «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково) Владимиру Якушеву предъявлены обвинения в нарушении правил охраны окружающей среды (ст.246 УК) из-за загрязнения реки Новой.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой

Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.
Обновлено в 13:29
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2,5 тысячи человек собрало открытие Дельфийских игр в Ростове

Впервые на игры приехали представители всех субъектов России - почти 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 14:07
Футбол

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Обновлено в 13:55
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

В США осуждены супруги, державшие в неволе 13 своих детей

Обновлено в 05:27
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Футбол

«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью

Один из центральных матчей 24-го тура Премьер-лиги между "Локомотивом" и ЦСКА завершился боевой ничьей - 1:1.
Обновлено в 14:04
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Космос

Астероид размером с дом приблизился к Земле

Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Транспорт

Собянин: В течение пяти лет в Москве обновят парк трамваев

Мэр Москвы Сергей Собянин 20 апреля побывал на Параде трамваев.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Политика

В сети набирает популярность видео с Геращенко, с разбега падающей на колени

Обновлено в 12:43
Наука

Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

Учёные Калифорнийского технологического института, использовав результаты анализов нескольких мелких землетрясений, продемонстрировали зарождение и распространение сейсмической активности.
Обновлено вчера в 06:06
Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Авто

В Сети показали роскошную версию «Нивы» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено в 10:50
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
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