ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июляТАСС вчера в 12:55

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Происшествия В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.

Политика Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса Встреча президентов России и Эстонии состоялась 18 апреля в Москве. Владимир Путин принял Керсти Кальюлайд в Кремле.

Общество В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.

Футбол «Нижний Новгород» обыграл «Зенит-2» в ФНЛ «Нижний Новгород» обыграл «Зенит-2» в гостевом матче 32-го тура Олимп-Первенства России среди команд Футбольной национальной лиги.

Экономика Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.

Происшествия Слон насмерть затоптал пять человек в Индии После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщат Hindu.

Транспорт Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.

Политика Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец» Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".

Происшествия Полицейские устроили драку в московском баре Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.

Космос Ученые: Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной Российские и американские ученые выдвинули гипотезу о том, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и ее жителями.

Шоу-бизнес «Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.

Энергетика Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.

Происшествия Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.

Политика Появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко Видео выдачи денег «массовке», присутствовавшей на дебатах украинского лидера Петра Порошенко с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским, появилась в интернете.

Политика С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса Текст выступления политика опубликовали 20 января 2015 года. В нем он дважды назвал ополченцев ДНР и ЛНР повстанцами.

Экономика Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.

Политика В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.

Футбол Аршавин надеется, что Кокорин выйдет на свободу прямо в зале суда Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился своим мнением о деле над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Авто Стали известны доступные модификации Renault Arkana Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.

Авто Компания IAT показала бронированный внедорожник Karlmann King В рамках автосалона в Нью-Йорке китайский бренд IAT показал свой роскошный бронированный внедорожник Karlmann King, стоимость которого составляет 2 млн долларов.

Происшествия Уголовные дела возбудили по фактам пожаров в Забайкалье В Забайкалье были возбуждены уголовные дела по фактам пожаров из-за неосторожного обращения с огнем.

Гаджеты Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.

Политика Лукашенко не стал комментировать слова Бабича о стоимости БелАЭС Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Россия "разберется сама" в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла РФ в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.