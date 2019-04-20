Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июляТАСС вчера в 12:55
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Политика
Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса
Встреча президентов России и Эстонии состоялась 18 апреля в Москве. Владимир Путин принял Керсти Кальюлайд в Кремле.
Обновлено в 08:34
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Футбол
«Нижний Новгород» обыграл «Зенит-2» в ФНЛ
«Нижний Новгород» обыграл «Зенит-2» в гостевом матче 32-го тура Олимп-Первенства России среди команд Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 09:55
Экономика
Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки
Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Слон насмерть затоптал пять человек в Индии
После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщат Hindu.
Обновлено в 11:20
Транспорт
Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Футбол
Владимир Быстров: «„Локомотив“ победит ЦСКА»
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 20 апреля, начало в 19:00 (мск).
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Космос
Ученые: Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские ученые выдвинули гипотезу о том, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и ее жителями.
Обновлено в 09:13
Транспорт
Собянин: В течение пяти лет в Москве обновят парк трамваев
Мэр Москвы Сергей Собянин 20 апреля побывал на Параде трамваев.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Энергетика
Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть
Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Политика
Появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко
Видео выдачи денег «массовке», присутствовавшей на дебатах украинского лидера Петра Порошенко с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским, появилась в интернете.
Обновлено в 09:18
Политика
С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса
Текст выступления политика опубликовали 20 января 2015 года. В нем он дважды назвал ополченцев ДНР и ЛНР повстанцами.
Обновлено в 07:00
Экономика
Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро
Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Политика
В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В Омске двое детей провалились под лед и погибли
Обновлено в 10:57
Футбол
Аршавин надеется, что Кокорин выйдет на свободу прямо в зале суда
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился своим мнением о деле над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 11:07
Футбол
Футболист «Ювентуса» Манджукич выбыл до конца сезона из-за травмы
Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич пропустит остаток сезона из-за травмы.
Обновлено в 10:19
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено вчера в 05:49
Авто
Компания IAT показала бронированный внедорожник Karlmann King
В рамках автосалона в Нью-Йорке китайский бренд IAT показал свой роскошный бронированный внедорожник Karlmann King, стоимость которого составляет 2 млн долларов.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Уголовные дела возбудили по фактам пожаров в Забайкалье
В Забайкалье были возбуждены уголовные дела по фактам пожаров из-за неосторожного обращения с огнем.
Обновлено в 09:29
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Политика
Лукашенко не стал комментировать слова Бабича о стоимости БелАЭС
Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Россия "разберется сама" в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла РФ в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.
Обновлено в 07:25
Общество
Житель Бельгии установил мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля
Известный гарнир стал популярен в Бельгии еще в период Первой мировой войны, когда его здесь первый раз оценили британские солдаты.
Обновлено в 07:11