Экономика
ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличныхИзвестия вчера в 18:41
Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.
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С тем, чтобы дать возможность работодателям более спокойно выбирать банки для обслуживания, мы предложили бы обнулить комиссии банков при снятии наличных в банкоматах.
— Андрей Кашеваров, российский учёныйСобеседник вчера в 07:06
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ФАС предложила бесплатно снимать наличные в банкоматах: есть подводные камни
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