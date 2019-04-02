Экономика
ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных в любых банкоматахОбщая газета.RU 07:20
Заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров, выступая на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации, предложил отменить комиссию за снятие наличных средств через банкомат другого банка, а не того, который выдал гражданину карту.
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С тем, чтобы дать возможность работодателям более спокойно выбирать банки для обслуживания, мы предложили бы обнулить комиссии банков при снятии наличных в банкоматах.
— Андрей Кашеваров, российский учёныйСобеседник 07:06
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ФАС предложила бесплатно снимать наличные в банкоматах: есть подводные камни
Московский Комсомолец10:59
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 23:12, Ашберн
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