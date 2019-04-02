Экономика
ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличныхИзвестия 18:41
Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.
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ФАС предложила бесплатно снимать наличные в банкоматах: есть подводные камни
Московский Комсомолец10:59
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 20:11, Ашберн
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Состоялась презентация смартфона Nokia X71
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Международные платежные системы обяжут банки России полностью перейти на бесконтактные карты, позволяющие оплачивать покупку в одно касание, сообщает РБК.
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Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
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Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
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Армия и оружие
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Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
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Общество
Последняя норковая ферма в Германии закрылась
Последняя в Германии норковая пушная ферма закрылась в городе Раден.
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Принц Гарри и Меган Маркл завели общий аккаунт в Instagram
«Добро пожаловать в наш официальный Instagram», — говорится в первой записи принца Гарри и Маркл.
Обновлено в 19:16
Общество
Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
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Автоспорт
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Пользователям «Рокетбанка» стала доступна веб-версия банка в тестовом режиме
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Авто
В Интернете появились первые изображения новой Lada 4х4
Аналогичные изменения настигнут и корму, где узнаваемые задние фонари станут отсылкой к первому поколению «Нивы» образца 1992 года.
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