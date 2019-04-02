Экономика

ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматахТелеканал 360° 06:38

Антимонопольное ведомство выступило с предложением, которое россияне встретят с одобрением. В целях освобождения граждан от так называемого зарплатного рабства ФАС выступила с инициативой о запрете комиссии при обналичивании средств в банкоматах.
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Андрей Кашеваров
С тем, чтобы дать возможность работодателям более спокойно выбирать банки для обслуживания, мы предложили бы обнулить комиссии банков при снятии наличных в банкоматах.
— Андрей Кашеваров, российский учёныйСобеседник 07:06

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