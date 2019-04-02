Экономика
ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматахТелеканал 360° 06:38
Антимонопольное ведомство выступило с предложением, которое россияне встретят с одобрением. В целях освобождения граждан от так называемого зарплатного рабства ФАС выступила с инициативой о запрете комиссии при обналичивании средств в банкоматах.
Читать в источнике
Оценить11
С тем, чтобы дать возможность работодателям более спокойно выбирать банки для обслуживания, мы предложили бы обнулить комиссии банков при снятии наличных в банкоматах.
— Андрей Кашеваров, российский учёныйСобеседник 07:06
Подробнее о событии
Показать все источники
ФАС предложила бесплатно снимать наличные в банкоматах: есть подводные камни
Московский Комсомолец10:59
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 21:47, Ашберн
Футбол
Педро Роша перешёл в «Крузейро»
По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
Обновлено в 19:09
Политика
Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»
Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 12:12
Происшествия
Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
Взрыв в питерской академии раздался днем 2 апреля. Бомба сработала под лестницей, которая ведет в отдел кадров.
Обновлено в 14:47
Политика
WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии
Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено в 17:21
Общество
Названы самые «аварийные» имена водителей в России
Обновлено в 17:13
Политика
Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 20:08
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн
Обновлено в 14:32
Экономика
Аналитики назвали размер потерь Венесуэлы от блэкаутов
Потери Венесуэлы от серии блэкаутов, по оценкам экспертов, превысили два миллиарда долларов.
Обновлено в 21:28
Футбол
Пеле о сравнениях с Мбаппе: «Я тоже начинал юным и много обводил»
Знаменитый бразильский нападающий Пеле поделился мнением о перспективах молодого форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.
Обновлено в 15:26
Культура
Художник Николай Сажин умер в Петербурге
Художник Николай Сажин умер во вторник в Петербурге на 71-м году жизни.
Обновлено в 11:29
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Обновлено вчера в 21:26
Политика
НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе
Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 20:58
Общество
«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию
Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»
В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма».
Обновлено в 17:07
Политика
Президент Алжира ушел в отставку
82-летний президент Алжира находился у власти 20 лет. После перенесенного в 2013 году инсульта его редко видели на публике.
Обновлено в 15:01
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес
35-летняя певица Согдиана вышла замуж в третий раз
Певица Согдиана развелась с предыдущим мужем еще в 2011 году и с тех пор, казалось поклонникам, полностью сосредоточилась на работе.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Глава столичной ГИБДД подал в отставку
Обновлено в 07:25
Происшествия
Убивавший москвичек маньяк получил пожизненный срок
Обновлено в 06:46
Происшествия
Пожар произошел в детском лагере под Хабаровском
Обновлено в 20:52
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Политика
Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit
Великобритании необходим небольшой перенос сроков выхода страны из состава Евросоюза (Brexit), заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 14:41
Здоровье
Врачи Забайкалья несколько лет лечили девочку от простуды вместо рака
Читинские онкологи в апреле 2016 года диагностировали ребенку вторую стадию рака щитовидной железы с метастазами.
Обновлено в 14:30
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл завели общий аккаунт в Instagram
«Добро пожаловать в наш официальный Instagram», — говорится в первой записи принца Гарри и Маркл.
Обновлено в 19:16
Культура
Театр имени Ленсовета покажет на «Золотой маске» спектакль Юрия Бутусова «Гамлет»
Спектакль "Гамлет", в котором заглавную роль играет женщина, покажет 3 и 4 апреля на фестивале "Золотая маска" Академический театр имени Ленсовета.
Обновлено в 17:29