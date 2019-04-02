Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматахРосбалт 06:31
ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. Как пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации, данная мера поможет бороться с так называемым зарплатным рабством.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации.ТАСС06:09
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ФАС предложила бесплатно снимать наличные в банкоматах: есть подводные камни
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