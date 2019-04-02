Экономика

ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматахРосбалт 06:31

ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. Как пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации, данная мера поможет бороться с так называемым зарплатным рабством.
Читать в источнике
с чего всё началось

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации.
ТАСС06:09

Подробнее о событии

ФАС предложила бесплатно снимать наличные в банкоматах: есть подводные камни

Московский Комсомолец10:59

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Агентство Москва06:36

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Известия09:11

ФАС предлагает отменить комиссии при снятии денег в банкоматах

Российская газета07:35

ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах

Телеканал 360°06:38

ФАС назвала число банкоматов одним из критериев выбора зарплатного банка

РБК09:35

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

ТАСС06:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Nokia X71

Обновлено в 08:05
Происшествия

Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге

Обновлено в 07:46
Музыка

Сергей Лазарев выступит на Евровидении под номером 13

Обновлено в 11:33
ЖКХ

Госдума предлагает дифференцировать тарифы на вывоз мусора

Депутаты Госдумы подготовили обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением дифференцировать систему определения тарифов на вывоз мусора и рассмотреть возможность предоставления льгот по этой услуге для многодетных семей.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

В Рособоронэкспорте объяснили интерес Африки к российскому оружию

Специалисты Рособоронэкспорта сообщили, что африканские страны проявляют большой интерес к наземным и воздушным средствам перемещения и стрелковому оружию РФ.
Обновлено в 09:22
Политика

Молодых избирателей в США опросили о предпочтениях на выборах-2020

Согласно опросу, 31% вероятных избирателей в возрасте до 29 лет, опрошенных Институтом политики в Гарвардской школе Кеннеди, сказали, что на гипотетических праймериз предпочитают независимого законодателя из Вермонта, который идет на выборы от Демпартии.
Обновлено вчера в 08:46
Культура

В Петербурге умер художник Николай Сажин

В Петербурге умер художник Николай Сажин.
Обновлено в 11:44
Общество

На заводе ЗИЛ открылся дилерский центр Mercedes-Benz

Оборудованный всем необходимым центр «Мерседес-Бенц Авилон Легенда» занял помещение бывшего модельного цеха ЗИЛа (ул. Автозаводская, д. 23, к. 5). Когда-то здесь проектировались новые и дорабатывались уже существующие модели, а теперь будут продаваться новые легковые и малотоннажные автомобили Mercedes-Benz.
Обновлено в 11:30
Финансы

Мосбиржа в марте увеличила объем торгов по сравнению с февралем

Объем торгов инструментами спот составил 6,2 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов составил 21,3 триллиона рублей.
Обновлено в 11:08
Политика

Ушел в отставку начальник УМВД по Курской области Григорий Кулик

Обновлено в 09:23
Происшествия

На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка

Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Обновлено в 09:56
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Нижегородский областной суд удовлетворил две жалобы бывшего гражданского мужа певицы Юлии Началовой хоккеиста Александра Фролова по делу о взыскании денежных долгов, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Расследуются три версии опасного заражения ульяновских суворовцев

Главная военная прокуратура рассматривает три версии заражения эхинококкозом воспитанников Ульяновского суворовского училища.
Обновлено в 05:44
Политика

Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»

Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А

Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Здоровье

Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ спрея «Септолете плюс»

В Россию перестанут ввозить антисептический препарат, применяемый при инфекциях полости рта и глотки, "Септолете плюс" в виде спрея, сообщает ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Здоровье

Дмитрий Медведев побывал в пермской поликлинике

Дмитрий Медведев осмотрел поликлинику, поинтересовался оснащением медицинского учреждения, спросил, каких специалистов не хватает.
Обновлено в 10:47
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Здоровье

Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды

В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:18
Автоспорт

Квят показал 14-е время на тестах в Бахрейне, Шумахер – 2-е

Обновлено в 11:59
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области

В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие

В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»

В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Политика

Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Политика

Лавров заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом по «Минску-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Киевом по выполнению минских договорённостей.
Обновлено в 10:42
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие

В Минобороны России призвали США к участию в совещании по «Эр-Рукбану»

Министерство обороны России призывает командование американских войск в зоне Эт-Танф принять участие 2 апреля в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря сирийских беженцев «Эр-Рукбан».
Обновлено 30 марта в 15:36
Происшествия

Нападение на племянницу Скрипаля попало на видео

Обновлено в 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное