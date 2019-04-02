Экономика

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматахТАСС 06:09

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации.
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