Энергетика
ФАС предложила новый способ сдержать рост цен на бензинМосква 24 02:45
ФАС предложила новый способ стабилизировать оптовые цены на бензин, пишут "Известия". Чтобы сдержать рост цен на топливо, необходимо упорядочить торговлю на бирже со стороны независимых НПЗ, считают в ФАС. Сейчас их доля на рынке составляет 10–15%.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.Известиявчера в 17:01
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