Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагоновРБК вчера в 13:55
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".РБКвчера в 13:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:04, Вашингтон
Политика
МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Общество
Электронные паспорта выдадут досрочно
Новые удостоверения личности появятся уже в 2020 году Правительство определилось с параметрами внедрения в РФ электронных паспортов.
Обновлено вчера в 18:32
Кино
Актера Валерия Афанасьева экстренно госпитализировали в Москве
Отмечается, что сейчас 69-летний актер находится в хирургическом отделении. Афанасьев получил звание народного артиста России в 2005 году.
Обновлено в 04:21
Политика
Польский фермер подрался с украинскими мигрантами
Обновлено в 03:16
Наука
Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга
На днях в Калифорнийской академии наук прошла презентация, на которой компания Илона Маска под названием Neuralink рассказала, что в ближайшее время планирует начать испытания технологий по считыванию мыслей людей.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Футбол
Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро
Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро. При таком варианте клуб откажется от идеи продажи Хамеса Родригеса.
Обновлено вчера в 18:54
Кино
HBO перезапускает сериал «Сплетница»
В феврале же президент CW Марк Педовитц впервые заговорил о том, что возможен перезапуск и другого проекта — сериала «Сплетница», который выходил на канале с 2007 по 2012 год, и его поклонники в ожидании новостей скрестили пальцы на удачу.
Обновлено в 04:00
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Космос
Робот «Федор» получил новое имя перед полетом в космос
Стало известно, что новый российский робот «Федор» перед предстоящим полетом в космос получил новое имя.
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Во Франции водительских прав лишили Пригожина
Обновлено в 04:25
Общество
Страсбургский суд огласил решение по делу «Рустави 2»
Адвокат Кибара Халваши рассказал, что ждет "Рустави 2" после Страсбургского суда >> Юристы телеканала и его владельцы пожаловались в ЕСПЧ после того, как Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения судов двух нижестоящих инстанций о передаче телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама".
Обновлено в 04:24
Политика
Путин и Лукашенко на Валааме послушают выступление монастырского хора
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют посетить концерт хора Валаамского монастыря во время своего визита в обитель.
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Общество
Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено вчера в 03:12
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Здоровье
«Росконтроль» нашел заменители молочного жира в творожной массе
Творожная масса «Дмитровский молочный завод» попала в список товаров с замечаниями из-за повышенного в два раза содержания дрожжей и плесеней.
Обновлено в 03:20
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Дагестане четыре человека утонули в море
Информация о пропаже четырех человек - двух женщин и двоих детей поступила в правоохранительные органы накануне вечером.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео
В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского
Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
Обновлено в 01:00
Экономика
Опубликована архитектура деловой программы ВЭФ–2019
Деловая программа Восточного экономического форума – 2019 во Владивостоке в этом году будет включать блоки по экономическому росту, повышению качества жизни, условиям для бизнеса и сотрудничеству в АТР, сообщает фонд "Росконгресс".
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Появилось видео стрельб из ЗРК «Тор» на Новой Земле
На архипелаге Новая Земля военнослужащие Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор".
Обновлено в 01:41
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке
В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.
Обновлено в 04:56