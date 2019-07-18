Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагоновРБК вчера в 13:55

Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
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ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
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Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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Федеральная грузовая компания
Российская компания
Оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Полное именование - Акционерное общество «Федеральная грузовая компания». Краткое именование - АО «ФГК». Центральный офис расположен в Екатеринбурге. До 13 ноября 2012 года компания именовалась - ОАО «Вторая грузовая компания».
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