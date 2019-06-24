Экономика
Билетам в плацкарт предрекли подорожаниеLenta.ru 07:54
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить госрегулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах, что может сказаться на стоимости билетов.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.Коммерсантъвчера в 18:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:35, Вашингтон
Футбол
«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса
«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность
В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Погба на Неймара
По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.
Обновлено в 10:03
Политика
Украинцы пожаловались на отсутствие поддержки на сессии ПАСЕ
Как написал в социальной сети Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев, она «допустила грубое нарушение регламента, самовольно изменив повестку дня».
Обновлено в 10:17
Происшествия
МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских
Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси.
Обновлено в 09:31
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против РФ «в любой момент»
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что антироссийские санкции, наложенные Евросоюзом — временны и могут быть отменены.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что Тарзан отбирает у нее еду
Клянусь! - призналась Королева.
Обновлено вчера в 20:20
Путешествия
Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму
Обновлено в 03:25
Политика
Подсчитан ущерб Грузии от полной потери туристов из России
Убытки в 100 миллионов долларов ожидают Грузию в случае полной потери российских туристов.
Обновлено в 10:55
Культура
Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян сообщил, что стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 08:00
Авто
ЦБ предложил ввести коэффициент утраты товарной стоимости в ОСАГО
Банк России предложил включить в проект Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт автомобилей по ОСАГО порядок определения коэффициента утраты товарной стоимости (УТС), сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Политика
Соловьев объяснил свое попадание в список «пропагандистов РФ» в ПАСЕ
Среди прочего авторы списка обвинили Владимира Соловьева в создании документального фильма о президенте РФ Владимире Путине под названием «Президент».
Обновлено в 08:53
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Гаджеты
Huawei выпустит крупный апдейт для 20 смартфонов
Huawei собирается выпустит обновление до Android 10 для 17 устройств, но только минимум через несколько месяцев.
Обновлено в 09:02
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Политика
Из-за бытового скандала обрушился рейтинг Бориса Джонсона
У экс-министра иностранных дел Англии Бориса Джонсона произошло быстрое падение рейтинга.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22
Недвижимость
Глава Минстроя назвал повышение объемов строительства сложной задачей
Линейное повышение показателей объемов жилищного строительства к 2024 году является сложной задачей в связи с проводимой реформой отрасли.
Обновлено в 11:10
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 09:46
Политика
Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс пожаловалась на отсутствие секса
Несмотря на большую популярность у мужчин, недавно выяснилось, что актриса уже больше года обходится без секса.
Обновлено вчера в 08:00
Авто
Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma
Обновлено в 08:25
Политика
Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США
Обновлено в 10:52