Билетам в плацкарт предрекли подорожаниеLenta.ru 07:54

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.

с чего всё началось

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить госрегулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах, что может сказаться на стоимости билетов.

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