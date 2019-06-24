Экономика

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоныИзвестия 03:03

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов. Ведомство сочло нужным отказаться от регулирования цен на такие билеты по всем направлениям и субсидировать только значимые направления.
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ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.
Коммерсантъвчера в 18:42

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ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны

Известия03:03

ФАС предлагает дерегулировать тарифы на плацкарт на отдельных направлениях

ТАСС08:55

«Коммерсантъ»: проезд в плацкартных вагонах может подорожать

Ведомости04:21

ФАС отреагировала на сообщения о планах изменить тарифы на проезд в плацкарте

ФАН09:19

СМИ: В ФАС предложили отказаться от субсидирования железнодорожных направлений

Life.ruвчера в 23:58

Цены на билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти

News.ruвчера в 20:54

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

Коммерсантъвчера в 18:42
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