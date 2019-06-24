Экономика

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоныИзвестия 03:03

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов. Ведомство сочло нужным отказаться от регулирования цен на такие билеты по всем направлениям и субсидировать только значимые направления.
Читать в источнике
с чего всё началось

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

ФАС предлагает дерегулировать тарифы на плацкарт на отдельных направлениях

ТАСС08:55

«Коммерсантъ»: проезд в плацкартных вагонах может подорожать

Ведомости04:21

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны

ФАН00:33

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны

Известия03:03

СМИ: В ФАС предложили отказаться от субсидирования железнодорожных направлений

Life.ruвчера в 23:58

Цены на билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти

News.ruвчера в 20:54

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

Коммерсантъвчера в 18:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:10, Вашингтон
Политика

Медведев высказался о новых властях Украины

По мнению Медведева, в настоящее время украинское правительство себя пока никак не проявило.
Обновлено в 11:38
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Политика

Глава Ингушетии подал в отставку

Глава Ингушетии досрочно уходит в отставку. Об этом Юнус-Бек Евкуров сам заявил в обращении, показанном на национальном телевидении.
Обновлено в 12:22
Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота зашел в Гавану

Обновлено в 12:53
Политика

Песков рассказал о русофобской истерии в Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Грузии, отметил, что там царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается.
Обновлено в 05:49
Теннис

Гаспарян проиграла во втором круге турнира в Истбурне

Обновлено в 12:42
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Анна Исаева: «Юлии Началовой вырезали бугор на руке»

Обновлено в 08:59
Спорт

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д`Ампеццо.
Обновлено в 12:43
Происшествия

В Китае мужчина на бегу поймал выпавшего из окна ребенка

В китайских соцсетях набирает популярность видео чудесного спасения маленького ребенка, выпавшего из окна многоэтажного дома.
Обновлено в 12:33
Политика

Власти Грузии пошли на уступки митингующим

Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Футбол

Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки

Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.
Обновлено в 11:55
Наука

Ученые приблизились к разгадке рисунков в пустыне Наска

Ученые использовали новый подход, чтобы идентифицировать огромных птиц, которые появились в пустыне Наска на равнинах южного Перу примерно 2000 лет назад.
Обновлено вчера в 07:24
Космос

NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе

NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.
Обновлено в 12:07
Футбол

Сборная России показала, как проходит день Ахметова

Сборная России показала, как проходит день полузащитника национальной команды и ЦСКА Ильзата Ахметова.
Обновлено в 12:56
Гаджеты

Названа дата премьеры новых смартфонов Xiaomi

Вчера авторитетный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) раскрыл характеристики этих смартфонов, а до этого в Сети были опубликованы официальные рендерные изображения CC9, и как оказалось этот аппарат внешне повторяет Mi 9. Предположительно, Xiaomi будет разрабатывать техническую часть смартфонов серии СС, а Meitu будет отвечать за программное обеспечение касающееся бьютификации при съемке фото.
Обновлено в 11:26
Политика

Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает Reuters.
Обновлено в 12:02
Происшествия

В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения

Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
Обновлено в 07:41
Общество

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве

Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08
Политика

Мэр Челябинска Елистратов отправлен в отставку

Обновлено в 01:15
Футбол

Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР на старте Кубка Африки

Кот-д'Ивуар одержал победу над ЮАР в матче 1-го тура Кубка Африки - 1:0. Единственный мяч провел Жонатан Коджья из "Астон Виллы".
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Леди Гага и Брэдли Купер снова выступят вместе

Леди Гага и Брэдли Купер уже выступали вместе на церемонии вручения премии «Оскар» и исполнили песню «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено в 10:57
Общество

Прямая линия с Путиным теряет популярность второй год подряд

Число зрителей прямой линии снижается второй год подряд — в прошлом году ее смотрели 5,78 млн россиян.
Обновлено в 07:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное