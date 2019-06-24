Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоныИзвестия 03:03
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов. Ведомство сочло нужным отказаться от регулирования цен на такие билеты по всем направлениям и субсидировать только значимые направления.
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с чего всё началось
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:55, Вашингтон
Общество
В «Сильной шаурме» в Южно-Сахалинске нашли кишечную палочку
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Обновлено в 18:30
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Обновлено в 15:43
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Культура
Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину
Обновлено в 10:45
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
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Здоровье
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Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
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Мане: наверное, я единственный футболист, который не умеет играть на PlayStation
Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сообщил, что на него никак не повлияла мировая известность и слава.
Обновлено в 17:06
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Технологии
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Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
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Здоровье
Школьница из Кукморского района написала тест по ЕГЭ в палате МКДЦ
Тест написала одинадцатиклассница одной из сельских школ Кукморского района Зульфия Гилязова, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено в 20:11
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского
Обновлено в 20:12
Гаджеты
Названы пять лучших китайских смартфонов на российском рынке
Пятерку лучших смартфонов среди китайских моделей озвучил эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек
В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Авто
Citroen откажется от выпуска кроссовера C4 Cactus
Французская компания Citroen планирует отказаться от выпуска компактного кроссовера C4 Cactus.
Обновлено в 04:09
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Авто
Новый Renault Duster лишится дизельных моторов
Новое поколение Renault Duster, которое появится в 2023 году останется без дизельных моторов.
Обновлено в 15:51
Гаджеты
Ноутбук Honor MagicBook Pro получит экран с диагональю в 16,1 дюйма
Ноутбук Honor MagicBook Pro получит экран с диагональю в 16,1 дюйма.
Обновлено в 11:50
Космос
Корабль «Союз МС-11» с экипажем на борту отстыковался от МКС
Космический корабль «Союз МС-11» с тремя членами экипажа на борту, которые являются участниками длительной экспедиции 58/59, в частности космонавтом Роскосмоса Олег Кононенко и астронавтами Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство), отстыковался от МКС и держит курс на Землю, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:10
Происшествия
Водитель сорвался с высоты 150 метров и остался жив
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Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.
Обновлено в 12:45
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Транспорт
Отменена комиссия при оплате штрафов ГИБДД через портал госуслуг
Комиссия при оплате штрафов ГИБДД отменена на портале госуслуг для держателей карт платежной системы «Мир», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Врач-нарколог не исключает, что Хлебникова может страдать неврозом
Марина Хлебникова в прошлом году пережила большую потерю. Ушел из жизни ее первый муж Антон Логинов.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сходила на свидание с бывшим возлюбленным
Две недели назад в одном из элитных отелей Вероны состоялась свадьба близких друзей Ольги Бузовой, на которую телеведущая пришла не одна, а в компании своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова, который, напомним, помогал ей искать идеального мужчину в шоу «Замуж за Бузову».
Обновлено в 16:01
Политика
Медведев пригласил премьера Франции в Россию
Обновлено в 11:22
Наука
Бактерия из кишечника марафонцев сделала мышей выносливей
Обновлено в 11:00