ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоныИзвестия 03:03

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов. Ведомство сочло нужным отказаться от регулирования цен на такие билеты по всем направлениям и субсидировать только значимые направления.

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны

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