Экономика

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоныИзвестия 03:03

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов. Ведомство сочло нужным отказаться от регулирования цен на такие билеты по всем направлениям и субсидировать только значимые направления.
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ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.
Коммерсантъвчера в 18:42

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ФАС предлагает пересмотреть тарифы на плацкарт, субсидировать социально значимые маршруты

Интерфакс04:08

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны

Известия03:03

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

Коммерсантъвчера в 18:42

СМИ: В ФАС предложили отказаться от субсидирования железнодорожных направлений

Life.ruвчера в 23:58

«Ъ»: ФАС предложила сохранить субсидии только для социально значимых ж/д маршрутов

ТАССвчера в 22:54

Цены на билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти

News.ruвчера в 20:54

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны

ФАН00:33
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:15, Вашингтон
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