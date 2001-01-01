Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоныФАН 00:33
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отказаться от регулирования цен на билеты в плацкартных и общих вагонах по всем направлениям. Предлагается субсидировать только социально значимые направления.
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ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:42, Вашингтон
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Ростове в столкновении двух маршруток пострадали три человека
В Ростове-на-Дону в столкновении двух маршруток «Хендай Каунти» пострадали три человека.
Обновлено в 02:18
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников
Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии в матче волейбольной Лиги наций
Сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 01:15
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Глава Челябинска подал заявление об отставке
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия
Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в понедельник рассмотрели и одобрили ратификацию договора о запрещении ядерного оружия, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
В Китае заявили, что готовы делиться опытом управления в банковской сфере
Китай планирует воспользоваться благоприятными возможностями для продвижения многостороннего сотрудничества в финансовой сфере в ходе предстоящего саммита Группы двадцати (G20) в японской в Осаке и готов поделиться с заинтересованными сторонами опытом в сфере банковского регулирования ради всеобщего устойчивого развития.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Музыка
Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет
Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.
Обновлено в 02:22
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено вчера в 06:31
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено вчера в 01:51
Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера
Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров.
Обновлено вчера в 23:10
Кино
Уральские туристы начали портить декорации к сериалу «Угрюм-река»
Жительница Первоуральска, где «Мосфильм» планирует снимать сериал «Угрюм-река», рассказала, что туристы начали портить декорации, пишет портал Е1.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Алиса Казьмина поделилась снимками подросшей дочери Аршавина
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вернулась в Instagram, в котором не публиковала записи больше года.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации
В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие
В Хабаровске пройдет небывалый открытый военно-технический форум
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие
Индия хочет заключить с США контракт на 10 миллиардов долларов
По данным газеты Times of India, власти Индии собираются заключить с США контракт на поставку военной техники в размере 10 миллиардов долларов.
Обновлено в 01:52
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Технологии
Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 02:02
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Хореограф тренерского штаба олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, Даниил Глейхенгауз, извинился перед американской коллегой Джо-джо Гомез за использование в номере Загитовой элементов ее постановки.
Обновлено вчера в 14:27
Наука
Опытный водородный поезд выйдет на британскую магистральную сеть
Первый опытный образец нового водородного пассажирского поезда выйдет на британскую магистральную сеть.
Обновлено в 01:23