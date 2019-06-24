Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоныФАН вчера в 00:33
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отказаться от регулирования цен на билеты в плацкартных и общих вагонах по всем направлениям. Предлагается субсидировать только социально значимые направления.
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с чего всё началось
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.Коммерсантъ23 июня в 18:42
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СМИ: В ФАС предложили отказаться от субсидирования железнодорожных направлений
Life.ru23 июня в 23:58
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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