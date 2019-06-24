ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоныФАН вчера в 00:33

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отказаться от регулирования цен на билеты в плацкартных и общих вагонах по всем направлениям. Предлагается субсидировать только социально значимые направления.

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны

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