Экономика

ФАС предложила банкам уравнять комиссии за денежные переводыРоссийская газета 02:46

Федеральная антимонопольная служба начала разрабатывать поправки в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий при переводах денег внутри банковской сети, говорится в информации, опубликованной на портале нормативных правовых актов.
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ФАС предложила банкам уравнять комиссии за денежные переводы

Известия08:13

ФАС предложила обязать банки уравнять комиссии за межрегиональные переводы

Новая газета05:34

Сбербанк могут обязать отменить комиссию за переводы между регионами

Говорит Москва02:46

ФАС разработает поправки для уравнения комиссий за перевод физлиц между регионами

Rambler News Service03:29

ФАС предложила банкам уравнять комиссии за денежные переводы

Российская газета02:46

Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами

РБК02:00

ФАС предлагает уравнять комиссии банков за межрегиональные денежные переводы

ТАСС03:41
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