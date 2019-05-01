Экономика
ФАС предложила банкам уравнять комиссии за денежные переводыРоссийская газета 02:46
Федеральная антимонопольная служба начала разрабатывать поправки в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий при переводах денег внутри банковской сети, говорится в информации, опубликованной на портале нормативных правовых актов.
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ФАС разработает поправки для уравнения комиссий за перевод физлиц между регионами
Rambler News Service03:29
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