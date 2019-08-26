Экономика

News.ruNews.ruФАС предлагает ввести плату за срывающие госзакупки жалобы

Руководство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предлагает ввести плату за необоснованные жалобы, ведущие к срывам госзакупок. Размер взыскания пока не определён. Предполагается, что он будет устанавливаться в виде доли от начальной цены контракта.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Антимонопольная служба грозит жалобщикам пошлиной

Готовить предложения было поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину – вместе с Генпрокуратурой и МВД.
Ведомостивчера в 17:58

Подробнее о событии

За необоснованные жалобы на госзакупки решили взимать плату

Lenta.ru07:16

СМИ: ФАС предлагает ввести пошлину за необоснованные жалобы, срывающие закупки

Парламентская газета02:22

ФАС предлагает брать плату за необоснованные жалобы на торгах

Право.ру02:08

ФАС предлагает ввести плату за срывающие госзакупки жалобы

News.ru02:57

«Ведомости»: ФАС хочет ввести плату за необоснованные жалобы, срывающие закупки

ТАСС02:00

ФАС планирует ввести плату за необоснованные жалобы, срывающие госзакупки

ФАН03:00

Антимонопольная служба грозит жалобщикам пошлиной

Ведомостивчера в 17:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Происшествия

Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Известия 08:38
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Авто

Китайская марка GAC запустила продажи дешевого аналога Toyota Camry

Стоит отметить, что в Китае цены на Toyota Camry начинаются от 180 000 юаней (1 млн. 660 тыс. рублей).
Тарантас Ньюс вчера в 15:05
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Музыка

Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»

Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Общество

Умер старейший подводник России

На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
Вести.Ru 09:05
Авто

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале

Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Энергетика

Цены на бензин на заправках в июле выросли на 0,2%

На заправках топливо в июле подорожало в среднем на 0,2 процента. Наиболее заметный рост был в Иркутской области и Тыве.
Российская газета 10:18
Футбол

Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную лучших бомбардиров РПЛ

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил своё решение не вызывать в команду нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 09:36
Политика

Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Известия 06:02
Политика

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
Ведомости 08:13
Политика

Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу

В полночь (в семь утра по московскому времени) вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери.
РИА Новости 00:45
Происшествия

Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

Газета.Ru 08:58
Политика

Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь

Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Кино

Новый триллер Netflix «Кликбейт» покажет изнанку соцсетей

Вдохновлённая успехом сериала о влиянии гаджетов на людей «Чёрное зеркало» американская компания Netflix пригласила австралийского кинорежиссёра Тони Айреса (Tony Ayres) для работы над новым проектом «Кликбейт», показывающим огромную пропасть между виртуальным общением и реальной жизнью.
Профиль 02:47
Политика

Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»

Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".
Интерфакс 09:38
Политика

Кремль не считает провокацией предложение Трампа вернуть Россию в G8

В Кремле не считают провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его идею о возвращении России в G8.
Life.ru 06:36
Армия и оружие

Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Происшествия

В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина

В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Футбол

СМИ анонсировали переход футболиста «Интера» в «Локомотив»

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу в ближайшее время станет игроком «Локомотива», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
РБК 10:22
Общество

Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве

Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости вчера в 20:37
Здоровье

Замдиректора ФСИН предложил передать тюремную медицину Минздраву

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко предложит передать тюремную медицину в ведение Министерства здравоохранения.
Интерфакс 10:07
Авто

Бэтмобиль BMW 3.0 CSL 1974 года продадут на аукционе

Если вы приверженец BMW и у вас есть свободные денежные средства на счете, это ваш шанс приобрести одну из самых знаковых моделей бренда - это «Batmobile» 1974 3.0 CSL.
32CARS.ru 04:47
Единоборства

Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка

Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10
Происшествия

Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео

РИА Новости 07:19
Общество

В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса

Российская газета 09:42
Политика

Путин объяснил врио главы Башкирии суть продовольственного эмбарго

Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Технологии

Qiwi запустила сервис для таксопарков

Qiwi запустила бесплатный сервис для таксопарков, показывающий, сколько поездок выполнили водители и через какие агрегаторы.
Плас 08:04
Технологии

МегаФон выпустил единый тариф для мобильной связи, домашнего интернета и телевидения

В зависимости от выбранного абонент получит мобильную связь с пакетами минут на других операторов и безлимитом на МегаФон, безлимитный мобильный интернет, домашний интернет на скорости до 300 Мбит/сек, пакет телеканалов, сериалов и фильмов, а также необходимое оборудование.
Ferra 08:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное