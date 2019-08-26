Готовить предложения было поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину – вместе с Генпрокуратурой и МВД.

с чего всё началось

Руководство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предлагает ввести плату за необоснованные жалобы, ведущие к срывам госзакупок. Размер взыскания пока не определён. Предполагается, что он будет устанавливаться в виде доли от начальной цены контракта.

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