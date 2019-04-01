ФАС предлагает сократить число естественных монополийRusvesna.su 01:55

Положения, которые определяют понятие сферы естественной монополии и требования к субъектам естественной монополии, надо перенести в закон «О защите конкуренции», а вопросы ценового регулирования — в закон «Об основах регулирования тарифов».

с чего всё началось

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