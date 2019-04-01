Экономика
ФАС предлагает сократить число естественных монополийRusvesna.su 01:55
Число естественных монополий в России может сократиться с 14 до 8. Такие изменения могут быть осуществлены после упразднения закона о естественных монополиях, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский.
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с чего всё началось
Положения, которые определяют понятие сферы естественной монополии и требования к субъектам естественной монополии, надо перенести в закон «О защите конкуренции», а вопросы ценового регулирования — в закон «Об основах регулирования тарифов».Коммерсантъвчера в 18:59
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Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий
Коммерсантъвчера в 18:59
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Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТО
Обновлено в 04:12
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
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Обновлено в 08:30
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Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
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Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Авто
Mitsubishi купил лицензию на LADA Vesta у «АвтоВАЗа»
По словам источника, который предпочел остаться засекреченным, представители компании уже приобрели лицензию на модель у «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:44
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Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»
Обновлено в 07:48
Авто
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Футбол
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В прямом эфире телеканала «Матч Премьер» Быстров заявил, что ситуация футболистов очень тяжелая, необходимо кормить семью, детей.
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Политика
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Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
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В столкновении трамвая с троллейбусом в Чехии пострадали 25 человек
По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения троллейбуса с трамваем в чешском городе Брно, сообщает Novinky.cz.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Ижевск из-за хлопка в двигателе
В Ижевске самолет вернулся в аэропорт через несколько минут после вылета из-за хлопка в правом двигателе.
Обновлено в 06:53
Политика
ОБСЕ признала выборы на Украине свободными и конкурентными
Первый тур выборов президента Украины прошел в конкурентной борьбе, граждане имели возможность свободного волеизъявления, заявили в миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Обновлено в 08:30
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Общество
El Pais: умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио
Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
Обновлено в 01:39
Футбол
Погба: «Все мечтают попасть в „Реал“, но я счастлив в МЮ»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опроверг слухи о том, что он несчастлив в английском клубе и хочет перейти в "Реал".
Обновлено в 06:49
Футбол
Папа Римский призвал не сравнивать Месси с Богом
Папа Римский Франциск назвал кощунством тот факт, что футбольные болельщики называют аргентинского нападающего Лионеля Месси Богом.
Обновлено в 04:35
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе
В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:14
Политика
Как проголосовали украинцы: победители и явка в трех инфографиках
Явка в целом по Украине составила 63,53%. В 2014 году она составляла 59,48%.
Обновлено в 07:40
Общество
В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Экономика
В России повысили социальные пенсии
Правительство России с 1 апреля повысило социальные пенсии. Выплаты вырастут на 2%, сообщает Пенсионный фонд (ПФР).
Обновлено в 00:33
Происшествия
В США компьютерный сбой привел к массовой отмене рейсов
В крупнейших аэропортах США произошел сбой в расписании авиакомпаний Southwest Airlines, Delta, United Airlines, Alaska Air Group и American Airlines.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» провел учения в Индийском океане
Боевые учения в Индийском океане провел фрегат, оснащенный управляемым ракетным комплексом ВМФ Российской Федерации, «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
Обновлено в 09:05
Политика
Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя
По мнению главы «Роскосмоса», «метановый двигатель даст нам возможность многократного использования ракет-носителей».
Обновлено в 07:07
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию мэрии Рязани
Обновлено в 08:51
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55