Цены на билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырастиNews.ru 20:54

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает перестать субсидировать перевозки в плацкартных и общих вагонах. Сейчас цены на поездки в них устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня по социально-политическим мотивам.

Цены на билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти

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