Экономика

Цены на билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырастиNews.ru 20:54

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает перестать субсидировать перевозки в плацкартных и общих вагонах. Сейчас цены на поездки в них устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня по социально-политическим мотивам.
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Цены на билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти

News.ru20:54

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

Коммерсантъ18:42
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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