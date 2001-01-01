Экономика
Цены на билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырастиNews.ru 20:54
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает перестать субсидировать перевозки в плацкартных и общих вагонах. Сейчас цены на поездки в них устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня по социально-политическим мотивам.
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Политика
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Кино
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Политика
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Обновлено в 20:04
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На Урале драка завершилась смертью и беспорядками
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Шоу-бизнес
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Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.
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Общество
СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона
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Наиболее гостеприимной страной, согласно рейтингу, стал Таиланд.
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В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено в 07:05
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Всего в текущем году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:09
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В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.
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В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 03:44
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Гепатит А нашли в охинском водопроводе
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Обновлено в 21:23