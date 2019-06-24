ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагоновКоммерсантъ вчера в 18:42

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.

с чего всё началось

ФАС предлагает перестать субсидировать перевозки в таких вагонах в целом, выделив взамен ряд «социально значимых» направлений, на которые и будут направляться госсубсидии в размере 8,5 млрд руб. в год. Остальные тарифы в низкобюджетных типах вагонов служба считает нужным дерегулировать.

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