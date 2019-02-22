Экономика

ФАС предлагает приватизировать авиакомпанию «Победа»Национальная служба новостей вчера в 13:40

Эксперт: Туроператор «Победа» будет в плюсе, если покажет профессионализм Как заявляет глава ФАС, в настоящее время «Победа» увеличивает зарубежные полеты в ущерб внутренним маршрутам, таким образом сокращая конкуренцию с авиакомпаниями группы «Аэрофлот» («Победа» входит в «Аэрофлот»).
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с чего всё началось

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
РБКвчера в 07:05

Подробнее о событии

ФАС: «Победа» должна развивать внутренние направления или выходить из группы «Аэрофлот»

ПРАЙМвчера в 08:44

Аппарат Акимова получил предложение ФАС о приватизации «Победы»

РИА Новостивчера в 12:26

Правительству предложили передать «Победу» в частные руки

URA.Ruвчера в 07:30

Аналитики усомнились в вероятности скорой приватизации «Победы»

Интерфакс07:23

РБК: глава ФАС предложил приватизировать «Победу»

ТАССвчера в 08:20

ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»

Ведомостивчера в 07:22

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

РБКвчера в 07:05
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Происшествия

Пилот A321 описал момент аварийной посадки в поле под Жуковским

Обновлено в 06:59
Происшествия

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 04:43
Происшествия

На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе

На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Футбол

Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло»

Обновлено в 07:32
Футбол

Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»

Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Обновлено в 05:57
Происшествия

Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 02:10
Гаджеты

OPPO выпустит смартфон будущего для россиян

Обновлено в 05:10
Происшествия

СКР возбудил дело по факту аварийной посадки самолёта в Подмосковье

Обновлено в 01:57
Экономика

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»

Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено вчера в 10:35
Музыка

Ильич из Little Big стал топ-менеджером «Связного»

Обновлено в 08:18
Футбол

Агент Озила провел переговоры с клубом MLS

По данным The Washington Post, агент Озила ведет переговоры с американским клубом о переходе своего клиента.
Обновлено в 05:34
Футбол

Чеферин отложил обсуждение новый формат Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин направил письма руководителям европейских клубов, сообщает AP.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Петербурге загорелся рыбный цех

В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Политика

Трамп рассчитывает на гуманное решение Пекином кризиса в Гонконге

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что если председатель КНР Си Цзиньпин захочет гуманно решить проблему Гонконга, то он сделает это.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

Супруга посадившего самолет А321 пилота рассказала об их знакомстве

Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.
Обновлено в 07:33
Кино

Скончался народный артист Валентин Воронин

Обновлено вчера в 20:05
Общество

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Дознаватель из Уфы требует от насильников 100 млн компенсации

Обновлено в 07:59
Общество

Названы профессии, представители которых чаще других скучают по работе

Работники социально ориентированных сфер деятельности скучают по работе чаще других, показало исследование портала Superjob.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено 13 августа в 09:46
Происшествия

В Кисловодске загорелся обувной цех

Обновлено в 07:25
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Здоровье

В Челябинске сложилась неблагополучная ситуация с педикулезом

Заразиться паразитами можно в любом месте при непосредственном контакте с человеком, у которого есть вши, либо через его вещи – расчески, полотенца, другие предметы гигиены.
Обновлено в 07:51
Политика

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено вчера в 08:58
Технологии

ABB и Hitachi объединят усилия для цифровизации энергетического сектора в Японии

Обновлено в 06:57
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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