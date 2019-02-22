Экономика
ФАС предлагает приватизировать авиакомпанию «Победа»Национальная служба новостей вчера в 13:40
Эксперт: Туроператор «Победа» будет в плюсе, если покажет профессионализм Как заявляет глава ФАС, в настоящее время «Победа» увеличивает зарубежные полеты в ущерб внутренним маршрутам, таким образом сокращая конкуренцию с авиакомпаниями группы «Аэрофлот» («Победа» входит в «Аэрофлот»).
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с чего всё началось
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.РБКвчера в 07:05
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