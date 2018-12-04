Появление на бутылках со спиртным надписи «Алкоголь убивает» поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сказано в отзыве на депутатский законопроект. Документ за подписью замруководителя службы Алексея Доценко имеется в распоряжении «Известий».

с чего всё началось

Появление на бутылках со спиртным надписи «Алкоголь убивает» поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сказано в отзыве на депутатский законопроект за подписью замруководителя службы Алексея Доценко (есть у «Известий»).

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