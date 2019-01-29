Экономика

ФАС планирует получить доступ к банковской тайнеРоссийская газета 00:07

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует получить доступ к банковской тайне, для этого службой подготовлен соответствующий законопроект, сообщил заместитель начальника управления ФАС по борьбе с картелями Дмитрий Артюшенко.
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Коммерсантъвчера в 17:28

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РБКвчера в 20:12

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ФАС получит доступ к банковской тайне россиян

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«Ъ»: ФАС планирует получить доступ к банковской тайне

ТАССвчера в 21:34

ФАС планирует получить доступ к банковской тайне

Российская газета00:07
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