Экономика
ФАС планирует получить доступ к банковской тайнеРоссийская газета 00:07
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует получить доступ к банковской тайне, для этого службой подготовлен соответствующий законопроект, сообщил заместитель начальника управления ФАС по борьбе с картелями Дмитрий Артюшенко.
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с чего всё началось
Банки раскроют ФАС данные клиентов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет получить правовое основание для доступа к данным клиентов банков. Служба уже подготовила необходимые для этого поправки в законодательство, обосновав их необходимостью выявления картельного сговора компаний.Коммерсантъвчера в 17:28
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