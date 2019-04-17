Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефтиРИА Новости 13:26
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента. Как заявил РИА Новости начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, доводы Минска не обоснованны.
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Авторы Mortal Kombat 11 представили трейлер Шао Кана
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УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
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Политика
Премьер-министр отчитался перед Госдумой
Премьер-министр отчитался перед Госдумой Дмитрий Медведев выступил сегодня перед нижней палатой парламента с ежегодным отчетом о работе возглавляемого им правительства.
Обновлено в 08:13
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Корреспондент Первого канала Илья Костин умер в среду после тяжелой болезни в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 12:45
Технологии
Boston Dynamics показала, как упряжка роботов тянет за собой грузовик
В Boston Dynamics наглядно продемонстрировали, как их уникальные роботы тянут за собой грузовик, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Кино
Сталина заменили Гитлером в российской версии «Хеллбоя»
Ранее сообщалось, что в российском МИДе назвали глупым сравнение Сталина, Гитлера и группировки "Исламское государство".
Обновлено в 03:22
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Экономика
Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Футбол
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом
Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
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Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Спорт
Салах вошел в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time
Американский журнал Time опубликовал список 100 наивлиятельнейших людей мира. В него были включен нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Политика
Тимошенко уверена в победе Зеленского на выборах
Обновлено в 12:02
Футбол
СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»
По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева бо́льшую сумму в качестве компенсации.
Обновлено вчера в 14:32
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A60 представлен официально
Обновлено в 11:31
Политика
Путин наградил орденом ректора МГУ Садовничего
Президент России Владимир Путин наградил ректора МГУ имени Ломоносова, академика Российской академии наук Виктора Садовничего орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Обновлено в 11:23
Политика
Названо место проведения 15-го саммита лидеров G20
Саммит запланировал на конец ноября 2020 года в Эр-Рияде. Предварительные даты - 21 и 22 ноября 2020 года.
Обновлено в 13:42
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Политика
В Кремле оказались не в курсе возможного ухода Матвиенко из Совфеда
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:29
Спорт
Мамаев назвал уроком на всю жизнь инцидент в «Кофемании»
Оба инцидента произошли в Москве 8 октября.
Обновлено в 12:26
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Анри может возглавить «Нью-Йорк Ред Буллс» из МЛС
Обновлено в 10:35
Авто
Официально представлен внедорожник Mercedes-Benz GLS нового поколения
Компания Mercedes официально представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник GLS нового поколения.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Игры
Ubisoft пожертвует полмиллиона евро на восстановление Нотр-Дама
Обновлено в 12:27
Энергетика
«Нафтогаз» и Кабмин спорят о ценах на газ для населения
«Нафтогаз» призвал Кабмин отменить государственное регулирование цен на газ для населения, или внести необходимые изменения в соответствующее постановление правительства, чтобы снизить цены на газ с 1 мая 2019 года.
Обновлено в 04:57
Политика
Суд в Москве продлил арест командира украинских моряков
Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста командиру задержанных в Керченском проливе украинских моряков Денису Гриценко и еще трем арестантам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 07:35