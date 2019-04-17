ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефтиРИА Новости 13:26

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента. Как заявил РИА Новости начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, доводы Минска не обоснованны.

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

Космос В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".

Происшествия Дмитрий Быков введен в искусственную кому Главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов рассказал, что известный российский писатель введен в медикаментозную кому.

Происшествия Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.

Политика Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.

Политика Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кино Disney не отменял пресс-показы фильма «Мстители. Финал» Истерия, что прессе не покажут "Мстителей", приобретала уже массовый характер, когда Disney решился на официальные комментарии.

Политика Коломойский намерен вернуться на Украину Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется на Украину после победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.

Шоу-бизнес Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец 65-летняя звезда спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. Любовь Успенская предстала в дерзком образе.

Технологии Источник уточнил дату запуска спутника «Ямал-601» с Байконура Запуск телекоммуникационного спутника "Ямал-601" с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур в интересах компании "Газпром космические системы" (ГКС) состоится 29 мая, а не 31 мая, как сообщалось ранее, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Экономика В России может появиться новый экологический налог Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.

Происшествия Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.

Наука Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары Другими словами, большая активность в левой половине мозга отвечает за злые и неприятные сновидения.

Экономика Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков.

Происшествия Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.

Футбол 14-летний форвард «Чертаново» забил гол «Спартаку» с углового 14-летний нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев, дважды побывавший на стажировке в "Манчестер Юнайтед", забил гол прямым ударом с углового в матче полуфинала первенства России среди команд, составленных из игроков 2004 года рождения.

Здоровье В районе Минькино могут поставить локальные очистные Сегодня главой администрации Кольского района была Александром Лихолатом была озвучена ситуация с питьевой водой в Минькино.

Футбол Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов Сегодня определились две полуфинальные пары Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова ответила злопыхателям новым шпагатом Анастасия Волочкова, отключившая комментарии в Instagram, продолжает наслаждаться собственным душевным спокойствием.

Происшествия В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир» Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

Космос Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.