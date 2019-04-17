Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефтиРИА Новости 13:26

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента. Как заявил РИА Новости начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, доводы Минска не обоснованны.
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ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

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