Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефтиРИА Новости вчера в 13:26
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента. Как заявил РИА Новости начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, доводы Минска не обоснованны.
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ФАС России не согласился с объяснениями Минска по увеличению на 23,1% тарифа на транзит нефти
Коммерсантъвчера в 08:57
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