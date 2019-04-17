Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефтиРИА Новости вчера в 13:26

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента. Как заявил РИА Новости начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, доводы Минска не обоснованны.
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Регуляторы РФ и Белоруссии отложили вопрос индексации тарифа на транзит нефти до 2020 года

ТАССвчера в 14:58

Москва не нашла причин повышать тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии

Эхо Москвывчера в 14:00

Представители Белоруссии обсуждают в Москве рост тарифа на транзит нефти на 23%

ПРАЙМвчера в 04:56

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

РИА Новостивчера в 13:26

Россия и Белоруссия отложили вопрос об индексации тарифа на транзит нефти

Газета.Ruвчера в 13:10

ФАС России не согласился с объяснениями Минска по увеличению на 23,1% тарифа на транзит нефти

Коммерсантъвчера в 08:57

Москва не увидела причин для роста цен на транзит нефти по просьбе Минска

РБКвчера в 13:44
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Очень дорогие смартфоны Samsung Galaxy Fold ломаются за пару дней

Обозреватель CNBC Стив Ковач заявил о том, что его смартфон сломался после одного дня использования - половина экрана начала неожиданно мигать.
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После ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА определён состав пар на полуфинал турнира.
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Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

Обновлено в 01:40
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NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
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Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Политика

В США экс-сотрудница китайской авиакомпании призналась в контрабанде

Экс-менеджер китайской авиакомпании подтвердила в федеральном суде Нью-Йорка, что участвовала в незаконной транспортировке груза из США в Китай по приказу китайских военных, сообщает министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Главный военный прокурор Украины отрицает бегство из страны

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что «не убегал» из страны.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 за баррель

По состоянию на 8:05 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,26 до $71,98, причем ранее в среду они поднимались в цене до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 02:28
Политика

Эксперт оценил заявление Болтона о санкциях против ЦБ Венесуэлы

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что новые санкции против Центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.
Обновлено в 02:24
Наука

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которому стало плохо во время проведения с ним следственных действий, перевели в 20-ю городскую клиническую больницу Москвы.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия

Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

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По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Транспорт

На Пасху в Москве запустят более 1 тыс. бесплатных автобусов

В мэрии отметили, что бесплатно москвичи смогут добраться до крупных кладбищ в дни пасхальных праздников — 21 апреля (Вербное воскресенье) и 28 апреля (Пасха), 5 мая (Красная горка) и 7 мая (Радоница).
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Свердловской области с рельсов сошла цистерна с топливом

В Березовском городском округе в Свердловской области с железнодорожных путей сошла цистерна с бензином, в результате чего произошла утечка топлива.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Петербурге проверяют районный суд после сообщения о минировании

Силовики начали проверку здания Московского районного суда в Петербурге из-за анонимного письма о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 02:44
Транспорт

Вторые двери уберут на станциях московского метро до конца апреля

В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.
Обновлено в 00:44
Политика

В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов Порошенко и Зеленского

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал, каким образом будут проходить дебаты между кандидатами на пост президента страны Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Политика

Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Политика

В Японии признали невозможность присоединения Курильских островов

Отмечается, что правительство Японии хотело во время визита российского президента Владимира Путина прийти к рамочному соглашению по мирному договору, заключение которого для Японии означает решение территориального вопроса по островам Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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США и Китай могут в мае подписать торговое соглашение

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Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

В Китае из-за лесного пожара эвакуированы 11 тысяч человек

На северо-востоке Китая 11 тыс. человек эвакуированы из-за природного пожара на горе Ципань возле города Шэньян.
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Наука

Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену

Обновлено вчера в 10:56
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СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика

В Искитиме региональный следственный комитет возбудил уголовное дело на человека, который распространил информацию о ВИЧ-статусе 7-летнего мальчика.
Обновлено в 02:43
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