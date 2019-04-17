Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефтиРИА Новости 13:26
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента. Как заявил РИА Новости начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, доводы Минска не обоснованны.
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Футбол
Побивший американца футболист заслужил прощение «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев, сломавший нос гражданину США в Москве, вернулся в общую группу команды.
Обновлено в 14:26
Хоккей
Как Бобровский и Панарин Кучерова c Василевским обскакали
Обыграв «Тампу», «Коламбус» впервые выиграл раунд плей-офф Кубка Стэнли. Бобровский, Панарин, а с ними и Гавриков идут дальше.
Обновлено в 05:33
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Политика
Госдума приняла закон об изоляции российского интернета
16 апреля депутаты одобрили в третьем, окончательном чтении законопроект о "суверенном интернете".
Обновлено вчера в 05:56
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено в 18:04
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Пак не простил Мамаева и Кокорина
Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Авто
Новый Porsche 911 стал спидстером
На автосалоне в Нью-Йорке немецкий автопроизводитель представил долгожданную открытую модификацию обновленного спорткара Porsche 911, получившую приставку Speedster в названии.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Политика
Валентина Матвиенко может покинуть пост спикера Совета Федерации
Что же касается приемника Матвиенко, то им, с высокой долей вероятности, может стать Сергей Нарышкин, возглавляющий в настоящее время Службу Внешней Разведки.
Обновлено вчера в 21:39
Наука
Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары
Другими словами, большая активность в левой половине мозга отвечает за злые и неприятные сновидения.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика
Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Игры
NetherRealm впервые показала Mortal Kombat 11 на Nintendo Switch
WB Games и NetherRealm за несколько дней до глобального релиза Mortal Kombat 11 наконец-то показали версию файтинга для Nintendo Switch.
Обновлено в 18:43
Экономика
Медведев назвал интересной идею совместить ОСАГО и каско
Премьер-министр Дмитрий Медведев положительно оценил идею об объединении рисков по полисам ОСАГО и каско в единый полис.
Обновлено в 10:58
Политика
В Москве оценили шансы Порошенко на победу во втором туре выборов
Российский сенатор Алексей Пушков оценил шансы действующего президента Украины Петра Порошенко на победу во втором туре выборов, которые состоятся 21 апреля.
Обновлено в 16:46
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:38
Технологии
Аудитория Рунета выросла до 93 миллионов человек в 2019 году
Аудитория российского сегмента интернета выросла до 93 миллионов человек в нынешнем году.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено в 13:00
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS показан официально
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
Обновлено в 11:47
Политика
В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов Порошенко и Зеленского
Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал, каким образом будут проходить дебаты между кандидатами на пост президента страны Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 18:14
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Политика
Парламент Греции потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну
Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой.
Обновлено в 17:39
ЖКХ
Назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ
Согласно исследованию девелоперской компании «Талан», меньше всего за услуги ЖКХ платят жители хрущевок.
Обновлено в 17:59
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13