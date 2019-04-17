Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефтиРИА Новости 13:26
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента. Как заявил РИА Новости начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, доводы Минска не обоснованны.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Космос
Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети
Обновлено в 15:38
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Политика
КМИС называет неточными данные о росте рейтинга Порошенко
Заместитель директора КМИС Антон Грушицкий заявил, что опубликованный рейтинг кандидата в президенты Петра Порошенко, согласно которому его поддерживают около 40% избирателей, не являются точными, поскольку получен в результате телефонного опроса.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в суд
В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами.
Обновлено в 10:16
Общество
Россиянам рекомендуют ехать в майские праздники на Мальдивы
Комфортная погода ожидается на побережье Черного моря и в Крыму.
Обновлено в 11:38
Политика
ЦРУ заставило Трампа выслать дипломатов РФ из-за дела Скрипалей
Американские журналисты выяснили, что в 2018 г. Дональд Трамп не планировал высылать российских дипломатов из страны из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 01:23
Политика
Путин встретится с выпускниками программы развития резерва управленцев
Президент России Владимир Путин в среду встретится с выпускниками второго потока программы развития управленческого кадрового резерва.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек
Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Авто
Hyundai показал кроссовер меньше Креты
Компания Hyundai официально представила на автосалоне в Нью-Йорке новый компактный кроссовер, который получил название Venue.
Обновлено в 11:10
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Футбол
14-летний форвард «Чертаново» забил гол «Спартаку» с углового
14-летний нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев, дважды побывавший на стажировке в "Манчестер Юнайтед", забил гол прямым ударом с углового в матче полуфинала первенства России среди команд, составленных из игроков 2004 года рождения.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Автоспорт
Миллиардер Мазепин хочет купить команду Формулы-1 «Уильямс»
Обновлено в 14:00
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:38
Здоровье
Пожилым москвичам объяснят, как уберечься от инсульта
Объяснить пожилым москвичам, как избежать инсульта, намерены организаторы тематического лектория «Young Old: Здоровье в стиле фанк», который пройдет в московской Некрасовской библиотеке 21 апреля.
Обновлено в 14:30
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Галкин показал семейное видео с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин поделился в сети милым семейным видео, на котором запечатлены его дети и супруга Алла Пугачева.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного
Обновлено в 14:25
Происшествия
Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым
Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
Обновлено в 14:38
Политика
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления с ежегодным отчётом правительства.
Обновлено в 07:51
Политика
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:41
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену
Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, заключались в том, что и мужчины, и женщины были точны в оценке вероятности обмана и измены у мужчин, в то время как результаты с неверными женщинами были иными.
Обновлено в 10:56