Экономика

ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и MastercardМосковский Комсомолец вчера в 09:39

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что ведомство не будет возбуждать дело против Visa и Mastercard по жалобам ритейлеров. В ФАС объяснили, что положение этих платежных систем в России не является доминирующим.
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ФАС не сочла Visa и Mastercard доминирующими на российском рынке приема карт

Ведомостивчера в 13:54

ФАС решила не возбуждать дела против Visa и Mastercard по жалобам ретейлеров

ТАССвчера в 10:24

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

РБКвчера в 09:43

ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и Mastercard

Rambler News Serviceвчера в 09:51

ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и Mastercard по жалобе ритейлеров

Коммерсантъвчера в 10:18

ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и Mastercard

Московский Комсомолецвчера в 09:39

ФАС не стала возбуждать дело против Visa и MasterCard по жалобам ретейлеров

Говорит Москвавчера в 09:47
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Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Обновлено в 02:31
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Вилли Токарев попал в реанимацию

Известный певец обратился к врачам московской больницы.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Грудного ребенка нашли брошенным в одном из домов Петербурга

Малыша нашли 21 мая местные жители в одном из домов Красного Села (город в составе Петербурга).
Обновлено в 03:16
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие

США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России

Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 18:51
Политика

ЕСПЧ принял иск российского журналиста Свиридова к властям Польши

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск российского журналиста Леонида Свиридова на решение Польши лишить его статуса резидента Европейского союза, сообщил 22 мая РИА Новости со ссылкой на письмо из канцелярии ЕСПЧ.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Армия и оружие

В Каспийской флотилии создадут авиационную эскадрилью

Авиационная эскадрилья из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14 создается в составе Каспийской флотилии, сообщил РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков

Украинские военные заявили, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, в результате ополченцы задержали восемь силовиков.
Обновлено в 04:30
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле

Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Вскрылась связь любовницы Петросяна с его престарелым директором

Обновлено в 04:06
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак

Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Грунт провалился в центре Москвы

Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Происшествия

На Урале проверили видео с «выползающей» из травмпункта пенсионеркой

Обновлено в 01:35
Происшествия

В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок

Кроме Табарова, который был признан организатором группировки, к тюремным срокам приговорили еще 14 наркоторговцев.
Обновлено в 03:52
Хоккей

Хоккеисты России обыграли сборную Швеции на чемпионате мира

Со счетом 7:4 завершилась встреча сборной России и команды Швеции в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира в Братиславе 21 мая, сообщает Федерация хоккея России.
Обновлено в 00:02
Политика

Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского

Как рассказали «Украинской правде» источники в команде Зеленского, дипломат ранее давала согласие быть уполномоченной по вопросам международных судов Украины с Россией, а не заместителем главы администрации президента.
Обновлено в 02:01
Гаджеты

Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android

Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.
Обновлено вчера в 05:32
Кино

Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет

Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Политика

Зеленский внес в Раду свой первый законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:12
Экономика

ЦБ выявил факт манипулирования акциями ОГК-2 и других компаний

Банк России выявил факты манипулирования на биржевых торгах в 2015-2017 годах обыкновенными акциями ОГК-2, группы "Разгуляй", "ЗПСН-Профнастил", ПАО "Ашинский метзавод", а также ПАО "Тучковский КСМ".
Обновлено в 02:59
Культура

Участница реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте

Участница британского реалити-шоу «Экс на пляже» Джесс Импьяцци чувствовала себя на проекте, как в борделе.
Обновлено в 01:50
Авто

Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер

Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который недавно вывели на финальные тесты, рассекретили фотошпионы.
Обновлено в 01:54
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

В Бразилии три человека погибли в результате стрельбы в церкви

В церкви бразильского города Паракату (штат Минас-Жерайс) во вторник в результате стрельбы погибли три человека.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора

Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания

Известный режиссер Максим Виторган посмеялся над размышлениями телеведущей Ксенией Собчак в соцсетях на тему добра и зла.
Обновлено в 02:50
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