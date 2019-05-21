Экономика
ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и MastercardМосковский Комсомолец вчера в 09:39
В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что ведомство не будет возбуждать дело против Visa и Mastercard по жалобам ритейлеров. В ФАС объяснили, что положение этих платежных систем в России не является доминирующим.
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ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и Mastercard по жалобе ритейлеров
Коммерсантъвчера в 10:18
ФАС не стала возбуждать дело против Visa и MasterCard по жалобам ретейлеров
Говорит Москвавчера в 09:47
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