ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и MastercardМосковский Комсомолец вчера в 09:39

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что ведомство не будет возбуждать дело против Visa и Mastercard по жалобам ритейлеров. В ФАС объяснили, что положение этих платежных систем в России не является доминирующим.

ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и Mastercard

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