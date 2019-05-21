Экономика

ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и MastercardМосковский Комсомолец вчера в 09:39

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что ведомство не будет возбуждать дело против Visa и Mastercard по жалобам ритейлеров. В ФАС объяснили, что положение этих платежных систем в России не является доминирующим.
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ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

РБКвчера в 09:43

ФАС решила не возбуждать дела против Visa и Mastercard по жалобам ретейлеров

ТАССвчера в 10:24

ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и Mastercard по жалобе ритейлеров

Коммерсантъвчера в 10:18

ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и Mastercard

Rambler News Serviceвчера в 09:51

ФАС не сочла Visa и Mastercard доминирующими на российском рынке приема карт

Ведомостивчера в 13:54

ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и Mastercard

Московский Комсомолецвчера в 09:39

ФАС не стала возбуждать дело против Visa и MasterCard по жалобам ретейлеров

Говорит Москвавчера в 09:47
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Происшествия

В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

Обновлено в 05:26
Происшествия

Авиакомпанию «Ай Флай» оштрафовали за взятку представителю Росавиации

Суд оштрафовал авиакомпанию "Ай Флай" на 21,6 млн рублей за дачу взятки представителю Росавиации, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России в среду.
Обновлено в 05:08
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Политика

Парубий назвал незаконным указ Зеленского о роспуске Рады

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле

Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Кино

Тарантино показал свой фильм «Однажды в Голливуде» в Каннах

Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Юрист Коломойского стал главой администрации Зеленского

Адвокат украинского бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан стал главой администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:04
Кино

Netflix показал трейлеры всех эпизодов нового сезона «Черного зеркала»

Обновлено вчера в 13:02
Технологии

МВД РФ тестирует видеорегистраторы с функцией распознавания лиц

Если испытания гаджетов пройдут успешно, функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются полицейскими.
Обновлено в 04:36
Политика

Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду

Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Восемь бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.
Обновлено в 06:00
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Хоккей

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Культура

«Небесным Челябинском» назвал Манчестер российский писатель

В начале видео Юрий Дудь спросил у своего гостя, можно ли назвать Манчестер — английским Челябинском, на что Алексей Иванов дал неожиданный ответ.
Обновлено в 06:07
Экономика

Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр

Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах

Житель Великобритании оставлял библейские послания на зеркалах дома своей пожилой возлюбленной, чтобы она вписала его имя в завещании, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Тюмени блогера оштрафовали за авто-вечеринку с подписчиками

Ленинский районный суд Тюмени в среду назначил ростовскому блогеру Виктору Моцу административный штраф в размере 15 тысяч рублей за встречу с подписчиками, повлекшую нарушение общественного порядка, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы УМВД по Тюмени Светлана Новик.
Обновлено в 06:12
Экономика

В России планируют выпускать ароматные вагоны

Обновлено в 05:23
Общество

Губернатор Александр Усс прокомментировал повышение своей зарплаты

В Законодательное Собрание внесли законопроект «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края», где прописано повышение окладов для госслужащих.
Обновлено в 03:59
Общество

Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году

Нынешний май выдался на редкость теплым.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Татьяна Навка ослепила гостей вечера в Каннах своим вечерним нарядом

Кроме Татьяны Навки на мероприятии побывали топ-модели Адриана Лима и Каролина Куркова (которые, кстати, выбрали похожие костюмы), актер Колин Ферт с супругой Ливией и многие другие селебы.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Футбол

«Локомотив» и «Урал» прилетели в Самару на финальный матч Кубка России

Обновлено вчера в 13:51
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак

Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева

20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
Обновлено в 01:22
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