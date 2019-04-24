Энергетика

ФАС отказалась индексировать тарифы «Газпрома»Ведомости 05:37

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет индексировать тарифы для «Газпрома», пока компания не начнет предоставлять регулятору полные данные о своей деятельности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя службы Игоря Артемьева.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФАС заморозила «Газпрому» тарифы

Независимая газета12:15

ФАС не будет индексировать тарифы «Газпрома» до предоставления компанией прозрачных данных

Коммерсантъ06:24

ФАС запретил Газпрому повышать тарифы без прозрачных данных о деятельности

NashGorod.ru08:03

ФАС отказалась работать с «Газпромом» из-за непредоставления компанией прозрачных данных по тарифам

Вести.Финанс08:15

ФАС отказывается индексировать тарифы «Газпрома»

Саминвестор08:51

ФАС не будет индексировать тарифы «Газпрому», пока компания не начнет предоставлять прозрачные данные

Финмаркет05:38

ФАС отказалась индексировать тарифы «Газпрома»

Ведомости05:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Политика

Киев потребовал от Москвы отменить решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с указом президента РФ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик) и призывает международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию.
Обновлено в 11:09
Политика

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени Зеленского

Обновлено в 12:04
Общество

«Аэрофлот» наградил самых летающих журналистов и артистов

Обновлено в 11:20
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Экономика

Сбербанк выступил за развитие партнерства с «Яндексом»

Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в среду, 24 апреля, заявил, что Сбербанк готов не только расширить партнерство с «Яндексом», но и создать совместные проектов.
Обновлено в 12:14
Политика

Охранники протерли поезд перед выходом Ким Чен Ына

Обновлено в 06:01
Экономика

ФБК нашел у Силуанова и Цаликова элитные дачи на Рублевке

По словам Навального, Силуанов и Цаликов строят дачи по соседству в элитной части Рублевки – в деревне, которая называется Раздоры.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Бывшая жена Михаила Ефремова спустя 30 лет получила надежду на встречу с сыном, которого оставила в роддоме

Обновлено в 11:39
Здоровье

Голикова рассказала о предстоящей всероссийской диспансеризации

Список медорганизаций, где можно пройти профосмотры, опубликуют на сайтах Минздрава Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о подготовке к всероссийской диспансеризации, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:09
Политика

Трамп направил вооруженных военных на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что США направили вооруженных военнослужащих на границу с Мексикой.
Обновлено в 08:53
Общество

Москвичам пообещали похолодание на Пасху

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%

Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Политика

Первый оштрафованный за оскорбление власти россиянин пожалуется в ЕСПЧ

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, которого первым в России оштрафовали за оскорбление власти, намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 05:55
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Общество

Около 160 улиц Москвы будет благоустроено по программе «Мой район»

Обновлено в 09:37
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Здоровье

ЕС сократит содержание трансжиров в продуктах питания

Максимальный предел, установленный новым регламентом, соответствует 2 г трансжиров промышленного производства на 100 г общего содержания жира в продуктах, предназначенных для конечного потребителя и для поставки в розничную продажу.
Обновлено в 09:46
Общество

В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам

Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Политика

Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском

В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено в 10:08
Футбол

Мохамед Салах сфотографировался с Дейенерис Таргариен

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах посетил гала-мероприятие американского журнала Time, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:06
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Политика

СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Политика

Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту

Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Общество

Delivery Club и «Яндекс.Еда» будут следить за здоровьем курьеров

Сервис доставки еды из кафе и ресторанов Delivery Club решил организовать бесплатные медицинские обследования для курьеров, сообщают "Ведомости" со ссылкой на управляющего партнера Руслана Гафурова.
Обновлено в 07:40
Экономика

Россияне стали массово продавать свои дачи

Обновлено вчера в 03:17
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное