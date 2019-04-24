Энергетика
ФАС отказалась индексировать тарифы «Газпрома»Ведомости 05:37
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет индексировать тарифы для «Газпрома», пока компания не начнет предоставлять регулятору полные данные о своей деятельности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя службы Игоря Артемьева.
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Политика
Киев потребовал от Москвы отменить решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с указом президента РФ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик) и призывает международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию.
Обновлено в 11:09
Общество
«Аэрофлот» наградил самых летающих журналистов и артистов
Обновлено в 11:20
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Экономика
Сбербанк выступил за развитие партнерства с «Яндексом»
Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в среду, 24 апреля, заявил, что Сбербанк готов не только расширить партнерство с «Яндексом», но и создать совместные проектов.
Обновлено в 12:14
Политика
Охранники протерли поезд перед выходом Ким Чен Ына
Обновлено в 06:01
Экономика
ФБК нашел у Силуанова и Цаликова элитные дачи на Рублевке
По словам Навального, Силуанов и Цаликов строят дачи по соседству в элитной части Рублевки – в деревне, которая называется Раздоры.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Бывшая жена Михаила Ефремова спустя 30 лет получила надежду на встречу с сыном, которого оставила в роддоме
Обновлено в 11:39
Здоровье
Голикова рассказала о предстоящей всероссийской диспансеризации
Список медорганизаций, где можно пройти профосмотры, опубликуют на сайтах Минздрава Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о подготовке к всероссийской диспансеризации, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Трамп направил вооруженных военных на границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что США направили вооруженных военнослужащих на границу с Мексикой.
Обновлено в 08:53
Общество
Москвичам пообещали похолодание на Пасху
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%
Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Политика
Первый оштрафованный за оскорбление власти россиянин пожалуется в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, которого первым в России оштрафовали за оскорбление власти, намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 05:55
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Здоровье
ЕС сократит содержание трансжиров в продуктах питания
Максимальный предел, установленный новым регламентом, соответствует 2 г трансжиров промышленного производства на 100 г общего содержания жира в продуктах, предназначенных для конечного потребителя и для поставки в розничную продажу.
Обновлено в 09:46
Общество
В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам
Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено в 10:08
Футбол
Мохамед Салах сфотографировался с Дейенерис Таргариен
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах посетил гала-мероприятие американского журнала Time, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:06
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Политика
СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Политика
Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту
Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Общество
Delivery Club и «Яндекс.Еда» будут следить за здоровьем курьеров
Сервис доставки еды из кафе и ресторанов Delivery Club решил организовать бесплатные медицинские обследования для курьеров, сообщают "Ведомости" со ссылкой на управляющего партнера Руслана Гафурова.
Обновлено в 07:40
Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48