Энергетика
ФАС отказалась индексировать тарифы «Газпрома»Ведомости 05:37
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет индексировать тарифы для «Газпрома», пока компания не начнет предоставлять регулятору полные данные о своей деятельности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя службы Игоря Артемьева.
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Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов
Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Память жертв геноцида армян почтут во Владимире
Обновлено в 01:27
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Общество
Оштрафованный за оскорбление власти Картыжев обратится в ЕСПЧ
Картыжева оштрафовали на 30 тыс после появления на его странице в соцсети «Вконтакте» двух постов, где упоминается фамилия Путина.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Актер Иван Краско вернулся к третьей жене
Бывшая жена 88-летнего актера Ивана Краско Наталья Вяль рассказала, что они снова живут вместе, сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:58
Экономика
Сбербанк входит в капитал Rambler Group
Управлять компанией будет совет директоров, в который войдут по три представителя от Сбербанка и A&NN, и один — от Era Capital, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 00:04
Общество
Бастрыкин объяснил создание «мема» с лупой и ноутбуком
Глава Следственного комитета ( СК) России Александр Бастрыкин объяснил, почему рассматривал экран ноутбука через лупу.
Обновлено в 06:29
Хоккей
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Экономика
Бизнес после выхода из упрощенки может быть освобожден от НДС
Минэкономразвития предлагает ввести переходный период для компаний, которые переросли по выручке или числу сотрудников режим упрощенной системы налогообложения (УСН).
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Пожары в Забайкалье могут приравнять к ЧС федерального уровня
Апрельские пожары в Забайкалье могут приравнять к ЧС федерального уровня.
Обновлено в 05:15
Здоровье
Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram
Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.
Обновлено вчера в 19:45
Энергетика
Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам
Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Кино
Эмилия Кларк прокомментировала финал 2 серии 8 сезона «Игры престолов»
Эмилия Кларк, играющая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», прокомментировала одну из самых ярких сцен 2 серии 8 сезона с участием ее героини.
Обновлено вчера в 15:00
Авто
Появились данные о новом Toyota Land Cruiser 300
В японских СМИ появилась информация о новой генерации внедорожника Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:10
Политика
Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Политика
Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского
Российские журналисты обратились к победившему на президентских выборах Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:55
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности РФ преодолеть систему ПРО США
России уже удалось разработать и принять на вооружение средства преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО).
Обновлено в 05:50
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по строительству торговых центров
Россия в 2018 году заняла второе место в Европе по объему строительства торговых центров, уступив лишь Турции, сообщила консалтинговая компания Cushman & Wakefield.
Обновлено в 05:35
Политика
Памфилова: Треть партий в РФ может быть ликвидирована до конца года
"По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована", - заявила Элла Памфилова.
Обновлено в 05:01
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Авто
Tesla выпустит модернизированные версии Model S и Model X
Американская компания Tesla выпустила модернизированные версии Model S и Model X. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 01:36
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему миру
По заявлению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, "Нафтогазу" стоит искать дешевый газ по всему миру, чтобы добиться снижения финансовой нагрузки на население, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Espreso.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
На Донбассе убит 55-летний боевик «Айдара»
23 апреля на Донбассе был убит 55-летний боевик карательного батальона «Айдар».
Обновлено в 06:03
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции «Хасан» в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Авто
Nissan отзывает в России почти 800 кроссоверов Terrano
Японский автомобильный концерн Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano по причине дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
В Генштабе заявили о завершении военной фазы конфликта в Сирии
«Герасимов заявил, что военная фаза конфликта в Сирии уже завершена», — уточняет агентство Nation News.
Обновлено в 05:39
Политика
МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков
Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
Обновлено в 04:58
Экономика
За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25