Экономика

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополиейРБК вчера в 09:43

Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФАС не сочла Visa и Mastercard доминирующими на российском рынке приема карт

Ведомостивчера в 13:54

ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и Mastercard

Московский Комсомолецвчера в 09:39

ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и Mastercard по жалобе ритейлеров

Коммерсантъвчера в 10:18

ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и Mastercard

Rambler News Serviceвчера в 09:51

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

РБКвчера в 09:43

ФАС решила не возбуждать дела против Visa и Mastercard по жалобам ретейлеров

ТАССвчера в 10:24

ФАС не стала возбуждать дело против Visa и MasterCard по жалобам ретейлеров

Говорит Москвавчера в 09:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Политика

Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры

Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска

Как говорится в ответе ОАК, информация о принятом решении переноса производства Су-34 из Новосибирска не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 19:11
Авто

Французский авторынок в апреле вышел «в плюс»

Автомобильный рынок Франции в апреле снизился на 0,4% до 188197 машин.
Обновлено в 01:43
Политика

Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.
Обновлено в 01:24
Экономика

S7: Возможности авиаперевозчиков России сдерживать цены исчерпаны

Авиаперевозчики России больше не смогут сдерживать цены, если меры господдержки отрасли не будут усилены.
Обновлено в 02:54
Транспорт

В России могут упростить процедуру предполетного досмотра инвалидов

Возможность упрощения процедуры предполетного досмотра инвалидов проработает Минтранс России совместно с воздушными гаванями по инициативе Международной ассоциации аэропортов (МАА).
Обновлено вчера в 16:00
Общество

ФАС передала правоохранителям дело экс-губернатора Челябинской области

Выявить нарушение удалось во время проверки ФАС. Теперь материалы дела передали в правоохранительные органы.
Обновлено в 02:52
Гаджеты

Microsoft прекратит сотрудничество с Huawei

Все переговоры представительств с Huawei должны будут проходить при участии штаб-квартиры Microsoft, говорилось в письме.
Обновлено вчера в 19:50
Космос

Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ» перенесли на 2025 год

Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева

Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
Хоккей

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Наука

Создан самый громкий звук под водой

Ученые из США смогли воссоздать под водой звук более 270 децибелов. Это громче, чем взлет космической ракеты.
Обновлено вчера в 00:30
Общество

Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро

Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.
Обновлено вчера в 19:38
Общество

Синоптики прогнозируют теплое лето в РФ

«Совершенно секретно»: Гидрометцентр России прогнозирует теплое лето, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 01:38
Политика

Коломойский поздравил Зеленского со вступлением в должность по SMS

Украинский олигарх Игорь Коломойский поздравил президента страны Владимира Зеленского со вступлением в должность SMS-сообщением.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие

Турция направила в Россию военных для обучения эксплуатации С-400

Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Пентагон: США не собираются воевать с Ираном

США не планируют войну с Ираном, но будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке, заявил журналистам и. о. главы Пентагона Патрик Шэнахан.
Обновлено вчера в 17:20
Политика

Глава администрации президента Андрей Богдан: Олигархи не будут управлять Украиной

Накануне президент Украины подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и назначил выборы на 21 июля.
Обновлено в 02:03
Наука

Против паразитов растений использовали вирусы глубокого погружения

Биологи обнаружили гигантский вирус, в геноме которого есть почти все необходимое для того, чтобы признать его живым Ученые испытали, как глубоко наночастицы и вирусы могут спуститься под землю с грузом пестицидов.
Обновлено вчера в 03:54
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Спорт

У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак

Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании.
Обновлено в 02:23
Политика

Уральский полпред Цуканов прокомментировал протесты в Екатеринбурге

Поводом стали протесты вокруг строительства в сквере у Театра драмы храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:00
Кино

Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»

Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено вчера в 12:58
Гаджеты

Apple представила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой

Компания Apple представила обновленные версии ноутбуков MacBook Pro, которые получили новую клавиатуру.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Названа основная причина сбоя в московском метро

Основной причиной сбоя, по данным метрополитена, стала "потеря напряжения в контактном рельсе".
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено вчера в 12:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное