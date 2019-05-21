Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополиейРБК вчера в 09:43
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
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ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и Mastercard по жалобе ритейлеров
Коммерсантъвчера в 10:18
ФАС не стала возбуждать дело против Visa и MasterCard по жалобам ретейлеров
Говорит Москвавчера в 09:47
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
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