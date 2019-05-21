ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополиейРБК 09:43

Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

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