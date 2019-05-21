Экономика

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополиейРБК 09:43

Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
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ФАС решила не возбуждать дела против Visa и Mastercard по жалобам ретейлеров

ТАСС10:24

ФАС не стала возбуждать дело против Visa и MasterCard по жалобам ретейлеров

Говорит Москва09:47

ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и Mastercard

Rambler News Service09:51

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

РБК09:43

ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и Mastercard

Московский Комсомолец09:39

АКИТ намерен запросить у ФАС обоснование решения по жалобе в отношении Visa и Mastercard

ПРАЙМ10:32

ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и Mastercard по жалобе ритейлеров

Коммерсантъ10:18
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Происшествия

Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, который залез на Эйфелеву башню и просидел на высоте 300 метров в течение шести часов, оказался россиянином, сообщает радиостанция "Europe 1".
Обновлено в 11:28
Здоровье

Главный онколог РФ назвал продукты, вызывающие рак

Жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижность провоцируют развитие рака, предупреждает внешатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.
Обновлено в 11:05
Футбол

«Реал» отказался платить 100 млн за Йовича

По данным источника, «Айнтрахт» хочет получить за футболиста 100 млн евро, а «Реал» не намерен платить такую сумму.
Обновлено в 11:06
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Политика

У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты

Обновлено в 04:28
Политика

Замглавы МИД назвал условия для внесения взносов РФ в бюджет ПАСЕ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва готова заплатить взнос в бюджет Совета Европы при одном условии — Россия должна быть полностью восстановлена в правах на полях СЕ.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Экспертиза по делу сестер Хачатурян показала насилие отца

Обновлено в 08:52
Энергетика

Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин

В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" австрийский гонщик Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Прокуратура просит ужесточить приговор Кокорину и Мамаеву

Обновлено вчера в 09:29
Общество

Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме

Обновлено в 09:29
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Энергетика

Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Космос

«Роскосмос» заказал РКЦ «Прогресс» 8 ракет-носителей «Союз-2.1а»

Обновлено в 11:15
Гаджеты

Honor представил новые смартфоны

Обновлено в 10:38
Политика

Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали

Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
Обновлено в 10:31
Политика

Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию

Чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для издания Parlamentní Listy объяснил, почему на Западе не любят Россию.
Обновлено вчера в 22:49
Политика

Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Гаджеты

Россияне распродают смартфоны Huawei

С момента объявления новостей поиски китайского производителя Huawei на Юле снизились на 7%. Самую популярную модель бренда — Honor (на них приходится 60% поисков), также стали искать реже на 6,5%. Из последних моделей Huawei по поискам на сервисе лидируют Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.
Обновлено в 10:00
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Политика

США ввели санкции против трёх организаций из России

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
Обновлено в 10:35
Политика

Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию

Государственная дума приняла закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено в 06:23
Общество

В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом

Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Общество

Alitalia отменила более 300 рейсов из-за забастовок

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" предупредила об отмене во вторник ряда рейсов из Москвы в итальянские города из-за забастовок – в Болонью, Милан и Рим.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Названа причина пожара в кемеровском автоцентре

Пожар в автосалоне Hyundai на проспекте Октябрьском случился 20 мая около 21.00 по местному времени, площадь возгорания составила около четырех тысяч квадратных метров.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах

На вечеринке в Каннах американская актриса Эль Фаннинг упала в обморок.
Обновлено в 10:06
Футбол

«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 мая

«Зенит» проведет чемпионский парад по случаю победы в РПЛ 26 мая в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:14
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