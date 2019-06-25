Экономика

ФАС отказала ГТЛК в покупке Brunswick RailRambler News Service вчера в 10:42

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в удовлетворении ходатайства на покупку Brunswick Rail, специализирующейся на лизинге железнодорожных вагонов, говорится в сообщении ведомства.
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