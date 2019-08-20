Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублейРИА Новости 06:13
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире. Как уточнила ФАС в пресс-релизе на своем сайте, размер штрафа составил 200 тысяч рублей, он наложен на ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни".
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Как уточнила ФАС в пресс-релизе на своем сайте, размер штрафа составил 200 тысяч рублей, он наложен на ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни".РИА Новости06:13
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