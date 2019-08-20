с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире. Как уточнила ФАС в пресс-релизе на своем сайте, размер штрафа составил 200 тысяч рублей, он наложен на ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни".

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Футбол «Рома» продлила контракт с защитником Фасио «Рома» продлила контракт с аргентинским защитником Федерико Фасио, сообщается в официальным Twitter итальянского клуба.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.

Политика Макрон по-русски написал о России Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.

Политика В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Технологии Абоненты МТС массово пожаловались на сбой Пользователи МТС пожаловались на массовый сбой. Абоненты сотового оператора МТС начали жаловаться на сбой в работе.

Армия и оружие Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.

Космос Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.

Энергетика Украина в I полугодии импортировала из Европы газа более чем на $1 млрд По данным ведомства, Украина импортировала из Швейцарии более 1,7 миллиарда кубометров газа на 372,8 миллиона долларов, из Германии — 1,57 миллиарда кубометров газа на 329,7 миллиона долларов, из Венгрии – 356 миллионов кубометров на 72,9 миллиона долларов.

Политика Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.

Происшествия Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, передает ТАСС.

Политика Немцы больше доверяют Путину, чем Трампу, показал опрос Граждане Германии больше доверяют российскому президенту Владимиру Путину, чем его американскому коллеге Дональду Трампу, свидетельствуют данные исследования, проведенного институтом YouGov по заказу агентства DPA.

Гаджеты Продажи смартфонов Redmi Note 7 превысили 20 миллионов штук, Redmi Note 8 уже на подходе Правда, вряд ли продажи устройств серьезно продвинутся дальше, так как на подходе уже новейшие Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину Андрей и Мария решили расстаться после 16 лет брака, однако официальных документов о разводе пока не получили.

Армия и оружие В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.

Политика Судья предрек Порошенко длительный тюремный срок или эмиграцию Причиной тюремного срока Вовк назвал уголовные дела, возбужденные против Порошенко по искам юриста Андрея Портнова.

Экономика На курортах Болгарии срочно снижают цены для россиян Курорты Болгарии в попытках спасти сезон экстренно снижают цены и раздают щедрые скидки на спецпредложения (СПО), достигающие 40 %, сообщает АТОР.

Общество В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.

Происшествия Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.

Происшествия Российская легкоатлетка умерла в 25 лет Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.

Армия и оружие Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.

Общество В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Армия и оружие Экипажи «Терминаторов» оденут в огнестойкие комбинезоны Экипажи вертолетов "Терминатор" и "Ночной охотник" авиационных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО оденут в современные огнестойкие летные комбинезоны нового образца.