с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире. Как уточнила ФАС в пресс-релизе на своем сайте, размер штрафа составил 200 тысяч рублей, он наложен на ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни".

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

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Экономика «Лукойл» завершил программу buy back "Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.

Политика Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.

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Политика Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.

Происшествия В Челябинске умерла 17-летняя пассажирка разбившегося ночью автобуса В больнице Челябинска скончалась 17-летняя девушка, которая получила травмы во время столкновения автобуса и мусоровоза.

Происшествия В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.

Общество Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Общество Минтруд выступил против введения штрафов за курение работников В ведомстве отметили, что поддерживают работу, направленную на укрепление здоровья общества, в том числе по отказу от курения.

Политика Макрон причинил боль супруге во время встречи Путина во Франции Первая леди Франции Бриджит Макрон, несмотря на травму плеча, встретила президента РФ Владимира Путина по прибытии в страну.

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Армия и оружие МИД России напомнил о добровольном характере передачи данных в ОДВЗЯИ В МИД прокомментировали заявление Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) о том, что Россия перестала отсылать данные с нескольких станций мониторинга ядерных испытаний.

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Транспорт «Аэрофлот» открыл продажу билетов в новый аэропорт Саратова Авиакомпания "Аэрофлот" открыла 20 августа продажу авиабилетов с вылетом с 27 октября в новый аэропорт Саратова - Гагарин, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.